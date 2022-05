Latvijas hokeja izlases treniņiem pievienojies Elvis Merzļikins

Latvijas hokeja izlases treniņā ceturtdien uz ledus kāpis vārtsargs Elvis Merzļikins, kuram tā ir pirmā kopīgā gatavošanās ar komandu pirms gaidāmā pasaules čempionāta hokejā.

Merzļikins jau dažas dienas atrodas Latvijā, bet aklimatizācijas dēļ viņa pirmais treniņš bija plānots ceturtdien.

Hokeja žurnālists Ulvis Brože ar treniņa laikā uzņemtu video apliecinājis, ka Merzļikins ceturtdien pievienojies izlasei.

Elvis is in the building pic.twitter.com/8L9qZTzJyB