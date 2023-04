Latvijas hokejisti gatavošanos PČ sāk ar negaidītu zaudējumu Polijai

Latvijas hokeja izlase ceturtdien, 6. aprīlī, aizvada savu pirmo pārbaudes spēli pirms 2023. gada pasaules čempionāta, Rīgā uzņemot Polijas valstsvienību.

Pārbaudes spēle hokejā: Latvija - Polija

Tādējādi Latvija zaudēja gan pamatlaikā ar 3:5, gan pēcspēles metienos vēl ar 1:3.

Pēcspēles metienu sērija. To sāk Lavijas izlase1:0 Daugaviņš skaisti nomāna vārtsargu un tad iemet vārtos1:1 Divu vārtu autors Dzubinskis pārspēj Ozolu1:1 Indrašis pēc pauzes izlemj izdarīt plaukstas metienu, to atvaira poļu vārtsargs1:2 Valega pārspēj Ozolu1:2 Dzierkals skaisti nobremzē, bet nespēj pārspēt vārtsargu1:2 Zigmunts ar metienu no neērtās puses nepārspēj Ozolu1:2 Egle pārmet pāri vārtiem1:2 Lisčarčiks nepārspēj Ozolu1:2 Golovkovs pietuvojas vārtsargam un uzmet virsū1:3 Pēdējo metienu poļiem realizē Maciašs

Noslēdzies pagarinājums. Sekos "bullīšu" sērija.

Polija nosargā vārtus mazākumā

Indrašis no kreisā iemetiena zonas punkta piespēlē uz labo malu Daugaviņam, pēc kura metiena ripu tver poļu vārtrsargs.

61:24 min. Latvijai vairākumsZīle izrāvās līdz vārtiem, bet viņu kavē.

Sākas papildlaiks

Latvija - Polija 3:5. Spēle noslēgusies

Lai gan pamatlaiks noslēdzies, komandas vienojušās maču turpināt - sekos gan pagarinājums, gan "bullīši".

Ozols nomainās mazākumā. Latvija riskē pat mazākumā

57:21 min. Latvijai mazākumsIndraša noraidījums samazina Latvijas izredzes izglāties šajā spēlē. Indrasis saņem pat 2+2 sodu (par nesportisku uzvedību), līdz ar to Latvijai mazākums līdz pat spēles beigām.

56:01 min. Latvija - Polija 3:5Bindulis kļūdās vidējā zonā un Vanats izslido viens pret vienu pret Ozolu un pec māņu kustības izslidina ripu starp Latvijas vārtsarga kājsargiem

55:26 min. Latvijai 30 sekunžu pārtraukums.Vītoliņš maina vārtsargu un vairākumā spēlēs ar 6 hokejistiem

Latvija - Polija 3:4Latvija ātri realizē vairākumu. Pēc iemetiena piespēli saņem Jaks, kurš ar spēcīgu šķēlienu samazina rezultāta starpību

55:26 min. Latvijai vairākums

Binduļa metiens trāpa pa vārtu stabu.

Latvija aizraujas ar uzbrukumu, ko izmanto poļi - vienatnē pret Ozolu izslido Zigmunts, bet šoreiz duelī uzvar Latvijas izlases vārtsargs.

Līderu lomu uzņemas uzbrucēju virknējums Golovkovs-Melnalksnis-Lapinskis. Trinieks savērpj bīstamu uzbrukumu, bet līdz metienam netiek.

Latvija pārņēmusi iniciatīvu un cenšas lauzt spēles gaitu.

45:32 min. Latvija - Polija 2:4Izcils individuālais reids no vieniem vārtiem līdz otriem padodas Golovkovam, bet vārtsargu parspēt neizdodas. Tomēr vārtu priekšā ripu pamana Melnalksnis, kurš iemet tukšos vārtos.

Latvija - Polija 1:3. Sākas 3. periods

40:25 min. Latvija - Polija 1:4Polijas pretuzbrukums - Ozols atvaira metienu, bet pazaudē ripu no redzesloka. Ozols neredz ripas nokrišanu sev pie laba pleca, to pamana Zigmunts un iebaksta ripu vārtos.

Latvija - Polija 1:3. Noslēdzies 2. periods

39:43 min. Latvija - Polija 1:3Dzubinskis tiek pie brīva metiena no tuvas distances un gūst savus otros vārtus spēlē.

Polija pārņēmusi iniciatīvu un varēja panākt divu vārtu pārsvaru - Latviju glābj vārtu stabs.

37:16 min. Latvija - Polija 1:2Pēc vairākiem noraidījumiem komandas bija pilnos sastāvos, kad poļi izvirzās vadībā. Latvija zaudēja ripu laukuma vidus zonā un pretuzbrukumā Kristians Dzubinskis ar plaukstas metienu trāpa "devītniekā".

34:47 min. Polijai noraidījums

33:23 min. Latvijai noraidījumsBatņam nākas pārkāpt noteikumus, lai apturētu poļu uzbrukumu mazākumā

32:08 min. Latvijai vairākums

Jaunākais no brāļiem Bukartiem - Rodžers - aktīvs vartu priekšā. Pirmo metienu atvaira poļu vārtsargs, tad Bukarts, atrazdamies uz ceļiem, izdara otru metienu - to tver pretinieku vārtu vīrs.

Indrašim vārtu priekšā neļauj izdarit metienu. Mirkli vēlāk pēc rikošeta ripa lēnām aizslīd garām Polijas vārtu stabam..

Pēc nospēlētām piecām minūtēm otrajā periodā Polijas izlase pieprasa 30 sekunžu pārtraukumu.

Polija šogad spēlēs pirmās divīzijas A grupā, kurā iekļuva pēc uzvaras pērn B grupā. Šogad cīņā par ceļazīmi uz pirmo divīziju poļu pretinieces būs Lietuva, Lielbritānija, Itālija, Koreja un Rumānija Turnīrs risināsies Notingemā un sāksies 29. aprīlī.

Latvija - Polija 1:1. Sākas 2. periods

Pirmajā periodā aktivāki bijuši Polijas hokejisti. Vismaz tā liecina statistikas rādītāji.

Latvija - Polija 1:1. Noslēdzies 1. periodsPoļi perioda pēdējās sekundēs vareja panākt vadību, bet vienam no uzbrucējiem "nolūza" metiens.

Latvija labi izspēlēja uzbrukumu, bet pēc Patrika Ozola piespēles lielisku iespēju neizmanto Krastenbergs.

14:01 min. Latvija - Polija 1:1Polijai padodas pretuzbrukums, kas ir rezultatīvs. Piespēle no labās malas uz pretējo pusi un Alans Lisčarčiks pārspēj Ozolu. Poļu uzbrucēju nenosedza aizsargs Bergmanis.

Latvija pilnā sastāvā

Poļi bīstami uzbrūk vairākumā. Ozols atvaira divus metienus, reizi ripa pārlido pār viņa plecu un veiksmīgi arī Latvijai - pāri vārtiem.

10:48 min. Latvijai mazākumsUzbrukuma zonā pārkāpumu izdara Filips Buncis

Latvijas vārtsargs Ozols bez problēmām tiek galā ar plaukstas metienu no zilās līnijas. 10 minūšu laikā tas bija varbūt pat pirmais metiens pa Latvijas izlases vārtiem

Latvijai liels pārsvars, bet pagaidām nesekmējas ar momentiem pēc vārtu guvuma.

5:40 min. Latvija - Polija 1:0Bergmaņa metienu atvaira polu vārtsargs un uzreiz ripu pretinieku vārtos šķeļ Lapinskis.

Batņa izlauzās līdz vārtu priekšai, bet uzmeta virsū poļu vārtsargam.

Spēle sākusies

Lai gan šī ir pirmā pārbaudes spēle, sastāvs ir visnotaļ kaujiniecisks - Daugaviņš, Indrašis, Dzierkals, Krastenbergs, Zīle, Batņa...Sastāvā arī viens no Bukartiem, bet šoreiz tas ir jaunākais brālis - Rodžers.

Latvijas hokeja izlase Zaļajā ceturtdienā sāk pārbaudes spēļu ciklu pirms pasaules čempionāta. Pirmajās divās pārbaudēs Rīgā mūsējo pretinieki būs Polijas hokejisti. Šodien un rīt spēles sāksies plksten 17:00, abi mači "Daugavas" ledus hallē.

