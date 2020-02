Latvijas hokejisti KHL spēlēs paliek bez rezultativitātes punktiem

Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) spēlējošie Latvijas hokejisti sestdien savu klubu dueļos neizcēlās ar rezultatīvām darbībām.

Artūra Kuldas pārstāvētā Čerepovecas "Severstaļ" viesos ar 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) piekāpās Novosibirskas "Sibirj".

Kulda viesu komandā laukumā pavadīja 22 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā metienus pa vārtiem neizdarīja, bet pielietoja vienu spēka paņēmienu.

Citā duelī Pekinas "Kuņluņ Red Star" viesos ar 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1) "bullīšos" zaudēja Čeļabinskas "Traktor".

Ķīnas komandas pieteikumā bija Gunārs Skvorcovs, kurš laukumā pavadīja piecas minūtes un 21 sekundi, to laikā zaudējot vienīgajā iemetienā.

Šo spēli tiesāja četras reizes par KHL labāko tiesnesi atzītais Eduards Odiņš no Latvijas.

Tikmēr Helsinku "Jokerit" sastāvā nebija iekļauts Jānis Kalniņš, kurš uz rezervistu soliņa noraudzījās, kā viņa komanda mājās ar 3:4 (1:1, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1) "bullīšos" zaudē Magņitagorskas "Metallurg".

Kalniņš šosezon varēja atkārtot KHL rekordu uzvarētajās spēlēs, tomēr izlaistais sestdienas duelis viņam šo iespēju liedza. Latvieša pārinieks Anti Niemi noķēra 23 no 26 metieniem, atvairot 88,46% raidījumu.

Visbeidzot Maskavas "Spartak" viesos ar 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) piekāpās Kazaņas "Ak Bars".

Maskavas klubā 17 minūtes un trīs sekundes laukumā pabija Kaspars Daugaviņš, kura rēķinā viens bloķēts metiens, uzvarēts viens no diviem iemetieniem. Viņa komandas biedrs Mārtiņš Karsums uz ledus pavadīja 14 minūtes un 17 sekundes, to laikā izdarot trīs metienus pa vārtiem. Tāpat viņš uzvarēja vienā no četriem iemetieniem un pielietoja trīs spēka paņēmienus.

"Jokerit" ar 80 punktiem 58 spēlēs Rietumu konferencē ieņem trešo vietu, "Spartak" ar 72 punktiem ir piektā, bet "Severstaļ" iekrājusi 50 punktus, kas ļauj ieņemt desmito pozīciju. Austrumu konferencē Pekinas vienība ar 60 punktiem 60 spēlēs ieņem septīto vietu. Tikpat punktu ir arī pozīciju zemāk esošajai "Metallurg".