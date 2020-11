Latvijas hokejisti negūst vārtus spēlē pret Vāciju

Latvijas hokeja izlase sestdien, 7. novembrī, vienā no vecākajiem turnīriem Eiropā - "Deutschland Cup" - otraj;a spēlē neguva vārtus un ar 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) zaudēja mājiniecei Vācijai.

Abas komandas rīt tiksies vālreiz savā starpā turnīra finālā.

Mača liktenis tika izšķirts burtiski pēdējās minūtēs. Piecas ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām vārtu priekšā pirmais pie atlēkušās ripas bija Marcels Nēbelss, panākot 1:0. Otros vārtus, ripu raidot jau tukšos Latvijas izlases vārtos, majiniekiem guva Matiass Plahta.

Par labāko Latvijas izlases rindās atzina vārtsargu Rūdolfu Lazdiņu, kuram šī bija debija valstsvienībā. 18 gadus vecais vārtsargs mačā atvairīja 32 no 34 metieniem.

DEUTSCHLAND CUP TURNĪRS HOKEJĀ: LATVIJA – VĀCIJA

Spēlē metienos pārsvars bija mājiniekiem - 34 (10+14+10) pret 28 (10+6+12).

Par labākajiem spēlētājiem komandās atzīti vārtsargi - Lazdiņš un Brikmans.

Latvija - Vācija 0:2. Spēle noslēgusiesPēdējās sekundēs Vācija varēja gūt vēl trešos vārtus. Lazdiņš neredzēja ripu, bet tā trāpīja pa vārtu stabu

Latvija maina vārtsargu pret vēl vienu spēlētāju

58:27 min. Latvija - Vācija 0:2Latvija zaudē ripu laukuma vidū un Plahta viegli iemet ripu tukšajos vārtos

Pamatlaikā vēl trīs minūtes.

54:24 min. Latvija - Vācija 0:1Vācijas hokejisti labi saspēlējās, Plahta izdara metienu tieši pret vārtiem. Lazdiņš atvaira, bet pirmais pie ripas netraucēts ir Nēbelss.

Pēdējā trešdaļā Latvijai pārsvars. Mājinieki izdarījuši vien divus metienus pa Lazdiņa vārtiem. Latvijai 11 metieni pēdējā trešdaļā

Lai gan laba Latvijas saspēle, izdevības nerodas.Vācija pilnā sastāvā

51:04 min. Latvijai vairākumsAizturētā soda laikā Razgals vārtu priekšā laboja ripas lidojuma virzienu.

Vācija pilnā sastāvā

Laba ofensīva Latvijas izpildījumā, bet nav ļoti labu momentu.

Rihards Bukarts tiek pie metiena, bet trāpa pa vārtsarga ķiveri.

45:34 min. Latvijai vairākumsEzītim vēl viens metiens, tad Gatis Sprukts tiek pie ripas, bet viņu kavē.

Ezītim izdevās labs metiens aizsarga aizsegā. Brikmans tver ripu.

Pie Vācijas vārtiem ripa labvēlīgi atleca ie Batņas, bet Latvijas hokejists iespēju neizmanto. Seko asumi pie Vācijas izlases vārtiem.

41:19 min. Abpusējais noraidījumsArtūrs Kulda pie Vācijas izlases soliņa kaut ko nesadala ar Marku Mihelisu. Tiesnesis noraida abus hokejistus

Jau pirmajās sekundēs Latvijai viens no labākajiem momentiem spēlē- Džeriņš pa kreiso malu tika līdz vārtiem un izdarīja plaukstas metienu. Vācijas izlases vārtsargs Brikmans tver ripu.

Sākas 3. periods

Otrajā puslaikā Vācijai 14 metieni, Latvijai - tikai seši. Visā mačā pagaidām šajā rādītājā Vācijai pārsvars 24-16

Latvija - Vācija 0:0. Noslēdzies 2. periods

Otrā perioda izskaņā abas izlases daudz saspēlējas, bet nav momentu.

Liela Vācijas ofensīva. Latvijas izlases aizsardzība uz brīdi pajukusi, bet mājinieki to neizmanto.

Vācija izspēlē līdz tukšiem vārtiem, bet vārtu guvuma nav. Lazdiņš ar kāju arī izgrūstījis nejauši vārtus.Tad seko asumi pie vārtiem, jo Lazdiņam uzgrūdās viens no pretiniekiem.

31:18 min. Latvijai mazākumsBindulis otro reizi spēlē dodas uz sodīto soliņa. Pretinieku turēja ar nūju.

Latvijai divi pārmetieni, tādējādi neizdodas nomainīties. Ar pēdējiem spēkiem Latvijas piecinieks nosargā savu vārtu drošību un sagaida iemetienu, kas ļauj nomainīt sastāvu.

Lazdiņš atvaira pāris metienus. Jaunajam vārtsargam laba debija līdz šim valstsvienībā.

Krastenbergs meistarīgi tika līdz vārtu priekšai, atsisto ripu centās pielabot Batņa. Labs Latvijas uzbrukums

Vācijai labs moments no vārtu priekšas. Krišjānis Rēdlihs brīnumaini paspēja trāpīt pa ripu, kas liedza ripai nonākt uz vācu hokejista nūjas lāpstiņas.

Sākas 2. periods

Pirmajā periodā komandas izdarījušas pa 10 metieniem katra.

Latvija - Vācija 0:0. Noslēdzies 1. periods

Pirmā perioda otrā puse aizrit Latvijas zīmē, pārsvars Latvijas izlasei, bet līdz labām iespējām netiek.

Vācija pilnā sastāvā

Latvijai pagalam neveiksmīgs vairākuma sākums, bet tad pretuzbrukumā Krastenbergam laba iespēja. Tad vēl viens metiens, vācu vārtsargs Brikmans brīnumaini tver ripu, neredzot tās lidojumu.

13:45 min. Latvijai vairākumsKārlis Čukste tiek nogāzts.

Latvijas hokejisti "pamodušies" pēc mierīgā spēles sākuma. Vairāki metienie pa vārtiem pie pirmās iespējas.

Vienā no laukuma stūriem no apmales atlipusi reklāma. TIesnešsi to nemana un spēle netiek apturēta.

Razgals aizsarga aizsegā izdarīja viltīgu metienu. Pirmais tāds mērķtiecīgāks uzbrukums Latvijas izlases izpildījumā.

Vācijai labs vairākums , izdodas atvarīt mājinieku uzbrukumus. Arī pēc vairākuma turpinājās ofensīva, bet Vācijas izlases hokejists vārtu priekšā netrāpa pa ripu. Šoreiz paveicas Latvijas izlasei.

Eizenšmits izspraucās starp diviem aizsarguem, Lazdiņš tver ripu.

5:21 min. Latvijai mazākumsBindulis iegrūža pretnieku mugurā pie Latvijas vārtiem.

Vācijas hokejisti pirmajās minūtēs apņēmīgāk uzbrūk, Latvijas vārtsargam Lazdiņam nākas glābt komandu.

Spēle sākusies

Vācijas izlases sastāvs

Abas komandas savā starpā tiksies arī rīt turnīra finālā, jo turnīrā piedalās tikai trīs komandas. Vācijas lielā izlase savu jauno maiņu apspēlēja ar 7:2.

Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Vāciju

Latvijas hokejisti turpina turnīru Vācijā - "Deutschland Cup". Vakar uzvarēta Vācijas U-23 izlase, bet šovakar pretiniekos mājinieku pirmā izlase.