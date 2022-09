Latvijas izlases spēļu dienas lētākā biļete būs 140 eiro

Rīgā un Tamperē gaidāmā 2023.gada pasaules hokeja čempionāta biļetes iepriekšpārdošanā būs pieejamas ar izlozes starpniecību, ceturtdien preses konferencē paziņoja Edgars Buncis, kurš vada 2023.gada pasaules čempionāta organizatorisko komiteju, kas atbildīga par meistarsacīkšu norisi Rīgā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tirdzniecībā būs pieejamas nedaudz vairāk nekā 7000 biļešu, no kurām apmēram 1000 būs ložu nomniekiem. Ņemot vērā ierobežoto biļešu skaitu, pirmajā biļešu tirdzniecības posmā uz Latvijas izlases spēlēm tiks veikta izloze, kurai varēs reģistrēties līdz 12.oktobrim.

Latvijas izlases spēļu dienu biļešu cenas svārstīsies no 140 līdz 325 eiro atkarībā no spēļu dienas un kategorijas. Savukārt atsevišķu spēļu biļešu cenas uz Latvijas izlases mačiem būs no 89 līdz 135 eiro.

Izlozes uzvarētāji katrs varēs iegādāties sešas biļetes pēc brīvas izvēles, sākot no sešām biļetēm uz vienu spēļu dienu un beidzot ar vienu biļeti uz visām sešām Latvijas izlases spēļu dienām. Pēc izlozes neizpārdotās biļetes pēc tam būs iespējams iegādāties biļešu tirdzniecības otrajā posmā.

Pasaules čempionāta talismans, tāpat kā 2021.gada meistarsacīkstēs, būs ezis Spaikijs, bet sauklis būs "We live the game" ("Mēs izdzīvojam spēli"). Spaikijs būs turnīra talismans abās pilsētās.

Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ aprīlī IIHF padome atņēma Krievijai tiesības rīkot 2023.gada pasaules hokeja čempionātu Sanktpēterburgā, un vēlāk tika apstiprināts, ka čempionātu rīkos Rīga un Somijas pilsēta Tampere.

Rīgā norisināsies vienas grupas spēles, kurās spēkus mēros Kanāda, Čehija, Šveice, Slovākija, Latvija, Norvēģija, Kazahstāna un Slovēnija, kā arī divi ceturtdaļfināla mači.

2023.gada pasaules čempionāts hokejā notiks no 12. līdz 21.maijam.