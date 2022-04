Latvijas U-18 hokejisti divreiz nenotur vadību un sīvā cīņā piekāpjas Šveicei

Latvijas U-18 hokeja izlase otrdien Vācijas pilsētā Kaufbeirenē pasaules U-18 hokeja čempionāta elites divīzijas trešajā spēlē ar rezultātu 3:4 (2:1, 1:2, 0:1) piekāpās vienaudžiem no Šveices.

Jau spēles otrajā minūtē Latvijas valstsvienību vadībā izvirzīja Ēriks Mateiko, kurš vārtu priekšā laboja Mārtiņa Kruklīša mestās ripas virzienu, ievirzot to vārtos. Drīz pēc tam Simone Teraneo ar metienu no distances izlīdzināja rezultātu, tomēr Latvija 17. minūtē atguva vadību, kad vairākumā izdevās teicami ieiet uzbrukuma zonā, kur Emīls Veckaktiņš sev izkārtoja metiena pozīciju no vārtu priekšas, un viņš bija precīzs.

Otrajā trešdaļā ar diviem precīziem metieniem trīs minūšu laikā Šveices izlase pārņēma vadību. Vispirms precīzs bija Noā Greiters, bet tad precīzs bija Mateo Reinhards. Taču 10 sekundes pirms perioda beigām Rodžers Bukarts teicami piespēlēja gar vārtiem Dāvidam Livšicam, kuram izdevās ātrs un precīzs metiens.

Līdzīgā dueļa turpinājumā Šveices hokejisti Kelians Fībigers un Sirils Ponts izspēlēja precīzu uzbrukumu, kurā Ponts deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām atguva vadību savai komandai. Atlikušajā laikā Latvijas hokejistiem neizdevās izveidot rezultatīvu uzbrukumu, tāpēc nācās samierināties ar zaudējumu.

Latvijas izlases vārtus šajā mačā sargāja Deivs Rolovs, kurš atvairīja 22 no 26 pretinieku metieniem. Latvijas hokejisti pa vārtiem meta 23 reizes.

Latvijas hokejistiem šis ir otrais zaudējums pasaules čempionātā trīs spēlēs, bet vienīgā uzvara gūta pret vienu no turnīra favorītiem Zviedriju.

Zaudējums Šveices hokejistiem Latvijas izlasei neļaus nosargāt otro vietu kopvērtējumā, bet tagad jāgaida Somijas un Zviedrijas spēles beigas, lai noskaidrotu galīgo komandu izvietojumu apakšgrupas kopvērtējumā.

Šajā pasaules čempionātā ceturtdaļfinālam kvalificēsies visas komandas.