Latvijas U-18 hokejisti pārbaudes spēlē pirms PČ uzvar Somijas junioru līgas komandu

Latvijas U-18 hokeja izlase trešdien svinēja uzvaru pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta.

Latvieši ar rezultātu 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) pārspēja Somijas junioru līgas bronzas medaļas ieguvēju Vāsas "Sport". Vienīgie vārti tika gūti 16 sekundes pirms otrā perioda beigām, kad pēc Jāņa Švanenberga un Gustava Millera piespēlēm precīzi meta Rihards Liģis.

Vārtsargs Artūrs Šilovs atvairīja visas 26 pretinieku mestās ripas.

Pasaules čempionāts U-18 elites grupā no no 18. līdz 28.aprīlim norisināsies Zviedrijas pilsētās Ūmeo un Ērnšeldsvīkā, bet Latvija cīnīsies vienā apakšgrupā ar Zviedriju, Krieviju, Slovākiju un Šveici.

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāvis 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".

Aprīļa pirmajā nedēļā Latvijas U-18 komanda aizvadīja treniņnometni Ventspilī, bet pēc tam vienība turpināja čempionātam gatavoties Rīgā, kur pārbaudes spēlē ar 2:6 piekāpās Latvijas pieagušo izlases kandidātiem. Savukārt svētdien Latvijas U-18 izlase devās uz Somiju.

Arī šajā sezonā Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim asistēs Juris Ozols un Herberts Vasiļjevs.

Pērnā gada U-18 pasaules čempionāta pirmās divīzijas A grupā, kas norisinājās "Arēna Rīga", Sorokina vadītā valstsvienība izcīnīja uzvaras visās piecās spēlēs un ieguva ceļazīmi uz eliti.

Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Artūrs Šilovs, ("Rīga"), Rūdolfs Lazdiņš (Hokeja skola "Rīga"), Kārlis Reinis Riba ("Lido");

aizsargi - Patriks Ozols ("Lido"), Ernests Ošenieks, Kārlis Krustiņš (abi - HS "Rīga"), Miks Tumānovs, Harijs Brants, Ņikita Mateiko (visi - "Rīga"), Nauris Sējējs (Ženēvas "Servette", Šveice);

uzbrucēji - Rūdolfs Polcs, Gustavs Millers, Jānis Švānenbergs, Patriks Zabusovs (visi - "Rīga"), Gļebs Prohorenkovs, Raivis Kristiāns Ansons, Kristaps Skrastiņš, Ralfs Jevdokimovs, Rihards Liģis, Roberts Petrovičs, Aleksandrs Biškins, Raimonds Mikus Vītoliņš (visi - HS "Rīga"), Patriks Marcinkēvičs ("Prizma").