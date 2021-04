Latvijas U-18 izlases hokejisti izrāda cienījamu pretestību spēcīgajai Kanādai

Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase ASV notiekošā pasaules čempionāta elites divīzijas otrajā spēlē trešdien ar rezultātu 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) piekāpās vienaudžiem no Kanādas.

Latvijas izlases labā vārtus guva Anrī Ravinskis un Sandis Vilmanis.

Gandrīz pusi no spēles vārti netika gūti līdz otrā perioda astotajā minūtē Logans Stenkovens vairākumā izmantoja aizsegu un panāca 1:0 kanādiešu labā. Pāris minūtes vēlāk, mača vidū, Meisons Maktevišs bija pirmais pie atlēkušās ripas un dubultoja pretinieku pārsvaru.

Kad līdz otrā perioda beigām bija palikušas 42 sekundes, Ravinskis palika nepieskatīts pie kanādiešu vārtiem un panāca 1:2.

With 41.2 seconds to go in the 2nd period, @lhf_lv cuts @HockeyCanada' lead by 1! 🚨 #U18Worlds pic.twitter.com/U2hNLvCiwj