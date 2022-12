Latvijas U-20 hokejistu pretinieku duelī Somija uzvar Slovākiju

Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlases pretinieču duelī pasaules junioru čempionātā otrdien Somija ar 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) uzvarēja Slovākiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēlāk B apakšgrupas mačā Monktonā plkst.23 tiksies Latvija ar Šveici, bet ASV hokejistiem otrdien ir brīvdiena.

Mača devītajā minūtē somus ar metienu no tuvas distances vadībā izvirzīja Sami Peiverinta, bet 11 sekundes pirms došanās pārtraukumā Peters Repciks vairākumā iebakstīja ripu vārtu stūrī un panāca 1:1. Otrā perioda ceturtajā minūtē Joakims Kemmells ar metienu no zonas vidus atjaunoja somiem vadību, bet trešdaļas turpinājumā slovākus pārspēja arī Olivers Kapanens pēc vārtu apslidošanas un Jani Nīmans ar raidījumu no iemetienu apļa.

Trešā perioda ceturtajā minūtē Repciks veiksmīgi nocīnījās vārtu priekšā un realizēja vairākumu, bet nepilnas divas minūtes vēlāk Breds Lemberts ar metienu no asa leņķa atjaunoja trīs vārtu pārsvaru.

Somijas hokejisti pa vārtiem meta 23 reizes, bet slovāki - 24 reizes.

Somijas izlase ar četriem punktiem divās spēlēs ir grupas līdere, trīs punkti vienā spēlē ir ASV, divi - Šveicei, bet Slovākija un Latvija ir bez punktiem.

B apakšgrupas pirmajās spēlēs latvieši ar rezultātu 2:5 zaudēja vienaudžiem no ASV, kamēr Šveices hokejisti negaidīti ar rezultātu 3:2 papildlaikā uzvarēja Somiju.

Četras labākās no piecām grupas komandām iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieņēmušās vienības cīnīsies par palikšanu spēcīgāko divīzijā, no kuras izkritīs vājākā komanda.

A grupā cīnās Kanāda, Zviedrija, Čehija, Vācija un Austrija.

2024.gada pasaules čempionāts gadu mijā notiks Zviedrijas pilsētā Gēteborgā.