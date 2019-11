Latvijas vārtsargu apmaiņa atkārtojas – Merzļikins nosūtīts uz fārmklubu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets" uz Amerikas Hokeja līgu (AHL) nosūtījusi Latvijas izlases vārtsargu Elvi Merzļikinu, kura vietā izsaukts tautietis Matīss Kivlenieks.

"Blue Jackets" komanda šādu soli spērusi otro reizi sezonā un tas darīts ar mērķi, lai Merzļikins iegūtu spēļu praksi. Atrodoties AHL komandā Klīvlendas "Monsters", Merzļikins saglabās līgumā paredzēto NHL atalgojumu.

25 gadus vecais Merzļikins savā NHL debijas sezonā piedalījies sešos mačos, kuros palicis bez uzvarām, vidēji ielaidis 3,54 ripas un atvairījis 89,0% metienu. Vienu spēli viņš aizvadīja arī AHL, kur atvairīja 28 no 30 metieniem un piedzīvoja zaudējumu.

Pēdējo spēli Merzļikins aizvadīja sestdien, kad pamatlaika izskaņā kļūdījās, spēlējot ar nūju, un nolika ripu pa metienam pretiniekam. Kolumbsas komanda ar rezultātu 3:4 piekāpās Vinipegas "Jets", bet Merzļikins atvairīja 27 no 31 mājinieku hokejistu metieniem.

Merzlikins’ clear fails and the resulting shot deflects off Savard.

