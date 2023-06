Latviju neapsteigusī Slovākijas hokeja izlase turpinās sadarbību ar treneri Remziju

Slovākijas Hokeja federācija otrdien paziņojusi par sadarbības turpināšanu ar pieredzējušo kanādiešu speciālistu Kreigu Remziju, kurš tādējādi vēl vismaz uz vienu sezonu saglabās šīs valsts izlases galvenā trenera vietu.

Daudzsološajai Slovākijas izlasei, kuras rindās pēdējos gados parādījušies vairāki gados jauni hokejisti, pasaules čempionāts Rīgā gan nebija no veiksmīgākajiem. Komanda neizkļuva no apakšgrupas, sīvā neklātienes cīņā piekāpjoties mājiniecei Latvijai, kaut gan grupas mačā to izdevās pieveikt.

Tomēr otrdien preses konferencē slovāku federācijas vadītājs Miroslavs Šatans apliecināja, ka Remzijs paliks savā amatā.

"Nākamā gada pasaules čempionāts Čehijā praktiski būs mūsu māju turnīrs. Ticu, ka turpināsim spēlēt savā stilā - ātri un uzbrūkošu hokeju, kas mums nesīs sasniegumus," teica Remzijs. "Katru gadu saku, ka šis ir mans pēdējais gads. Pirms šī lēmuma runāju ar savu sievu, kura teica, ka atgriezīšos un nepadošos. Viņai patīk Slovākijā."

Šatans savukārt noliedza runas, ka Slovākija raudzījusies pēc jauna galvenā trenera.

Remzijs, kuram ir jau 72 gadi, Slovākijas valstsvienību vada kopš 2017. gada un to pērn aizveda līdz bronzai Pekinas olimpiskajās spēlēs. Savukārt 2004. gadā viņš ar Tampabejas "Lightning" kā galvenā trenera asistents ieguva Stenlija kausu. Nacionālajā hokeja līgā speciālists bez lieliem panākumiem vadījis Bufalo "Sabres", Filadelfijas "Flyers" un Atlantas "Trashers".