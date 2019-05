Leonīds Tambijevs: četrarpus mēnešos kļūt par čempionu nav viegli

Latvijas hokeja treneris Leonīds Tambijevs, kura vadītā Karangadas "Sariarka" komanda ar hokejistiem Edgaru Siksnu un Kirilu Tambijevu sastāvā triumfēja Krievijas Augstākās līgas (VHL) čempionātā, intervijā portālam "allhockey.ru" uzsvēra, ka pārņemt komandu sezonas gaitā viņam bijis izaicinājums.

Tambijevs jau pērn virs galvas varēja celt Petrova kausu, kas pienākas VHL "play-off" uzvarētājiem, izcīnot šo panākumu ar Sanktpēterburgas "Dinamo" komandu.

Speciālists komandu sezonas sākumā pameta, bet novembrī atgriezās "Sariarka" vienībā, ar kuru jau iepriekš izcīnīja VHL bronzas medaļas. Tagad Tambijevs kļuvis par pirmo VHL treneri, kurš ar divām dažādām komandām kļuvis par līgas čempionu.

"Ar "Dinamo" kļūt par čempioniem bija daudz vienkāršāk, jo tur divus gadus strādāju ar tiem pašiem puišiem. Taču "Sariarka" pirms manas ierašanās neatradās "play-off" zonā. Bija citāds darba virziens. Vajadzēja sākt vairāk strādāt, ļaut puišiem noticēt sev un uzlabot viņus gan fiziskās sagatavotības, gan taktikas, gan psiholoģiskā ziņā. Tāpēc uzvara ar "Sariarka" ir panākums. Izveidot čempionu komandu četrarpus mēnešos nav viegli. Man kā trenerim šī uzvara ir liels sasniegums," sasniegto komentēja 48 gadus vecais treneris.

Tambijevs komandu pārņēma brīdī, kad tā VHL ieņēma 17. vietu jeb atradās tieši ārpus izslēgšanas spēļu zonas, kurā tiek 16 labākās vienības.

"Tobrīd galvenais uzdevums no "Sariarka" vadības bija tikt "play-off". Vēl decembrī un janvārī komanda balansēja uz "playoffu" robežas, tā cīnījās par 13. līdz 16. vietu. Mēs izcīnījām uzvaras, taču komandas, kuras mums tabulā bija blakus, arī sāka uzvarēt," pirmos darba mēnešus atminējās treneris.

Komandu, kura regulāro sezonu noslēdza desmitajā vietā, Tambijevam palīdz vadīt arī viņa asistenti Atvars Tribuncovs un Andrejs Banada.

"Jebkurš speciālists sev pirms sezonas uzstāda uzdevumu uzvarēt kausu. Ja netiecies pēc šāda mērķa, nevajag strādāt par treneri. Sev vienmēr uzstādu augstākos uzdevumus," izteicās Latvijas treneru štāba vadītājs.

"Karangadas līdzjutēji vienmēr ataino komandas spēles līmeni, viņus nevar apmānīt. Viņu klātbūtne vienmēr parāda, kā komanda spēlē. Sezonas sākumā uz mūsu spēlēm nenāca daudz cilvēku. Kad komanda atsāka spēlēt, līdzjutēji atgriezās tribīnēs. Sākot no ceturtdaļfināliem pret Aļmetjevsku, bija pilnas tribīnes. Seši tūkstoši cilvēki aizrautīgi atbalstīja mūs visu spēli, par ko viņiem liels paldies," vietējo līdzjutēju nozīmi uzsvēra treneris.

"Sariarka" vienmēr bijis klubs ar ļoti labiem līdzjutējiem. Tas ir klubs ar tradīcijām, pilsētā mīl šo komandu un hokeju. Pēc finālsērijas līdzjutēji noorganizēja ļoti lielu parādi pa pilsētas ielām. Sezonas noslēguma pasākumā arēnā ieradās trīsarpus tūkstošu cilvēku. Savukārt lidostā, kad ielidojām no Tjumeņas, puišus nēsāja uz rokām. Tādas attiecības ar komandas atbalstītājiem nebiju vēl redzējis. Tāpēc paklanos līdzjutēju priekšā no sevis un no komandas," pateicību neslēpa speciālists.

Kazahstānas komandai šis bija otrais VHL tituls, 2013./14. gadā čempionu godu klubam palīdzot sasniegt arī Latvijas hokejistam Artūram Salijam.

"Šobrīd atpūšos mājās Rīgā. Plānoju doties uz pasaules čempionātu, noteikti apmeklēšu Starptautiskā hokeja federācijas (IIHF) semināru, tāpēc, ka man svarīgi attīstīties un mācīties. Gatavošos nākamajai sezonai. Mans līgums ar "Sariarka" ilgst vēl vienu gadu, tāpēc turpināšu strādāt," intervijas noslēgumā atklāja treneris.