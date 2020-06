LHF direktors: pasaules čempionāts hokejā nevar notikt bez skatītājiem

2021. gada pasaules čempionāta hokejā veiksmīga organizēšana lielā mērā atkarīga no iespējas "Arēna Rīga" tribīnēs pulcēt skatītājus, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" atzina Latvijas Hokeja federācijas (LHF) sporta direktors Edgars Buncis.

Jau ziņots, ka 2021. gada pasaules čempionāts hokejā, kas plānots Rīgā un Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, pēc Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) lēmuma notiks no 21. maija līdz 6. jūnijam, tādējādi tiekot aizvadīts vēlāk nekā ierasts.

LHF sporta direktors un čempionāta rīkotāja SIA "Hokeja akadēmija" valdes loceklis Edgars Buncis norādīja, ka tas darīts, lai čempionātā varētu piedalīties dažādu līgu hokejisti, tomēr nevēlējās prognozēt, vai tas ļaus turnīrā piedalīties Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu pārstāvjiem.

"Visa Eiropā paredzams, ka līgas sāksies nedaudz vēlāk," stāsta Buncis. "Pēc IIHF informācijas jaunajai Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonai vajadzētu sākties decembra sākumā. Kā jau minēju, neviens šobrīd nevar paredzēt, kā situācija attīstīsies."

Neziņu arī sagādā Covid-19 pandēmija, kas visapkārt pasaulei liek sporta pasākumus aizvadīt bez skatītāju klātbūtnes. Pasaules čempionāta organizatori pašlaik strādā ar pieņēmumu, ka 2021. gada turnīru līdzjutēji jau varēs apmeklēt.

"Čempionāts nevar notikt bez skatītājiem. Pasaules čempionāta formāts ir tāds, ka mēs kā rīkotāji neiegūstam ne centa no tā, ko iegūst [IIHF mediju partneris] "Infront", pārdodot televīzijas translāciju tiesības. Tā tomēr ir viena no galvenajām ienākumu sadaļām profesionālām komandām. Mēs esam rīkotāji un mūsu ienākumi, es teiktu, par 90 vai pat vairāk procentiem atkarīgi no biļešu pārdošanas," skaidro Buncis.

Nākamgad Rīgā B grupā spēlēs Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, bet Minskā A grupā cīnīsies Baltkrievija, Krievija, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija un Lielbritānija. Buncis piekrita, ka Minsku tādējādi apmeklēs līdzjutēji no vairākām valstīm, kurās hokejs ir izteikti populārs, bet Latvija galveno skatītāju pieplūdumu varētu sagaidīt vien no Somijas.

"Ne vienmēr kā rīkotājs vari izvēlēties, ko gribi. Šis sadalījums izveidojies pasaules ranga dēļ. Mūsu iepriekšējā vienošanās ar Baltkrieviju paredzēja, ka mūsu grupā spēlēs Somija, bet Baltkrievijas grupā spēlēs Krievija. Lai šo balansu iegūtu, mēs samainījām Krieviju ar Kanādu," par iepriekš paredzēto Somijas vietu Rīgā atgādina Buncis.

"Veidojot spēļu kalendāru, kurš šobrīd nodots pārspriešanai visām komandām, ņēmām par pamatu, ka Latvijā spēlē divas mājas komandas – Latvija un Somija. Līdz ar to mūsu aktivitātes vērstas uz to, lai pēc iespējas maksimāli piesaistītu somu un, protams, arī mūsu pašu līdzjutējus," turpina LHF direktors.

Latvijas valsts no 2021. gada pasaules čempionāta hokejā varētu gūt 5,5 līdz 6 miljonu eiro lielu peļņu, iepriekš paredzējis Buncis. Federācijas pārstāvis sagaida, ka to varētu palīdzēt paveikt arī līdzjutēji no citām zemēm.

"Ceram, ka Norvēģija un Vācija arī būs nedaudz sailgojusies pēc hokeja. Latvija ir pietiekami interesants galamērķis, Rīga ir skaista pilsēta, un domāju, ka spēs piesaistīt šos līdzjutējus. Pēdējo gadu televīzijas reitingi rāda, ka interese par hokeju kopumā pieaug ne tikai hokeja valstīs. Polija ir viens no lielākajiem tirgiem, kur tiek rādīts hokejs. Domāju, uz Kanādas, ASV un Somijas izlašu spēlēm gribēs atbraukt hokeja līdzjutēji no tās pašas Igaunijas un Lietuvas, kur hokejs attīstās pietiekami strauji," spriež Buncis.

Šī gada pasaules čempionātam bija jānotiek Cīrihē un Lozannā, bet meistarsacīkstes tika atceltas. Sākotnēji pastāvēja iespēja, ka šī gada rīkotāja varētu uzņemt nākamā gada čempionātu, tomēr Šveice no tādas opcijas atteicās.

Rīga un Minska 2017. gada maijā notikušajā balsojumā sīvā cīņā pārspēja Somijas pilsētas Helsinkus un Tamperi. Rīgā un Minskā notiks grupu turnīri un pa diviem ceturtdaļfināliem, bet pusfināli un fināls tiks aizvadīti Baltkrievijas galvaspilsētā.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006. gadā, bet Minskā turnīrs notika 2014. gadā.