LHF izvērtē tiesneša Odiņa rīcību un ļauj tiesāt spēles Latvijā

Latvijas Hokeja federācija (LHF) nolēmusi ļaut tiesnesim Eduardam Odiņam apkalpot Latvijā notiekošās hokeja spēles, vēsta LHF.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Odiņš sestdien, 26. februārī, tiesāja pašmāju "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēli, bet ceturtdien, 3. martā apkalpoja Čeļabinskā notikušu KHL maču. Vēlāk tiesnesis skaidroja, ka visu šo laiku bijis informācijas vakuumā, un viņš neesot zinājis par situāciju Ukrainā pēc Krievijas iebrukuma.

LHF nosodīja, ka tiesnesis no Latvija turpināja darbu Kontinentālajā hokeja līgā Krievijā. Tagad LHF noskaidrojusi šīs Odiņa profesionālās darbības motivāciju un iemeslus, secināja, ka Odiņš ir lauzis līgumu ar KHL un uzskata par neiespējamu turpināt savu karjeru Krievijā.

"Laužot līgumu ar KHL, Eduards Odiņš ir paudis savu nostāju. Arī viņš, tāpat kā LHF, nosoda Krievijas uzsākto karu Ukrainā. LHF nav šaubu par tiesneša godaprātu un attieksmi pret šiem notikumiem. Šobrīd mums nav iemeslu ierobežot tiesneša profesionālo darbību Latvijā," sacīja LHF ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs.

Odiņš jau vairākus gadus bijis viens no vadošajiem tiesnešiem KHL čempionātā. Viņš vairākas reizes atzīts par KHL sezonas labāko tiesnesi, kā saņēmis apbalvojumu par 500 notiesātajām spēlēm.

Odiņš strādājis arī pasaules hokeja čempionāta un U-20 čempionāta elites divīziju turnīros.

Iepriekš ziņots, ka LHF atbalsta Krievijas izolēšanu no starptautiskās sabiedrības, tai skaitā arī no starptautiskā sporta. LHF valde arī pieņēma lēmumu liegt Krievijas un Baltkrievijas hokejistiem spēlēt OHL čempionātā