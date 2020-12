'Liepāja' komandā vairāki hokejisti saslimuši ar Covid-19

Latvijas hokeja klubā HK "Liepāja" vairākiem spēlētājiem atklāta saslimšana ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, vēsta portāls "liepājniekiem.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieciem vai sešiem Liepājas kluba spēlētājiem saslimšana atklāta pēc aizpagājušās nedēļas spēles pret "Mogo/LSPA". Komandas treneris Normunds Sējējs nevarēja ne apstiprināt, ne noliegt šādus skaitļus, taču portālam "liepajnieki.lv" atzina, ka vairāki gadījumi tiešām atklāti.

Liepājas klubā ir cerība, ka izdosies izvairīties no masveida saslimšanas, jo četriem saslimušajiem spēlētājiem, par kuriem bijis zināms jau pagājušās nedēļas nogalē, skapīši ģērbtuvē atrodas vienkopus, līdz ar to viņi ir ļoti relatīvi nošķirti no saviem komandas biedriem.

Jau vēstīts, ka arī citā Latvijas klubā "Mogo/LSPA" spēlētāji saslimuši ar Covid-19. "Liepajniekiem.lv" rīcībā esošā neoficiāla informācija liecina, ka divi no Rīgas komandas spēlētājiem paaugstinātas temperatūras dēļ nedevās uz izbraukumu Liepājā, taču, ja reiz slimība komandā jau bija iekļuvusi, autobusā ilgstoši pavadītais laiks, kā arī došanās laukumā situācijai par labu nenāca – rīdziniekiem saslimuši esot teju divi desmiti spēlētāju.