Liepājas hokeja turnīrs. Latvija – Francija. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase piektdien aizvada otro spēli Četru nāciju hokeja turnīrā Liepājā, laukumā tiekoties ar Francijas valstsvienību.

LIEPĀJAS HOKEJA TURNĪRS: LATVIJA - FRANCIJA

Noslēdzies 2. periods. Latvija - Francija 1:1

Bīstamu piespēli gar vārtiem uztver Bertrāns, tomēr viņam ripa iestrēgst kaut kur starp slidām.

Bertrāns "izlien" no aizvārtes un ar piespēli atrod Trebišē, kurš pieslēdzās uzbrukumam, pieslidojot vārtiem, bet nespēj pārspēt Nazarovu. Drūzma pie vārtiem atkal noslēdzas, kādam no aizsargiem uzgrūžot vārtsargam virsū pretinieku.

Latvijas izlase sarīko pamatīgu vētru uzbrukuma zonā, tomēr vārti tā arī netiek gūti. Iespējams, ka bīstamākais raidījums bija Andersonam, kurš ripu raidīja pa ledu tālajā, apakšējā vārtu stūrī.

33:20 min. Latvija - Francija 1:1Vārti nobriest. Freibergs, gūstot trešo rezultativitātes punktu turnīrā, no zilās līnijas dod piespēli Indrašim, kurš apmēram no iemetiena apļa to bez apstādināšanas raida tuvajā vārtu stūrī.

Kulda izpilda metienu, kas lido tieši garām vairākiem ceļā stāvošiem hokejistiem. Francijas izlases vārtsargs gan to tver. Pusminūti vēlāk, Latvijai strauji ieejot zonā, Razgals izpilda labu piespēli gar vārtiem, bet Sarkanis līdz tai neaizsniedzas. Viesi iztur skaitlisko mazākumu.

31:55 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāFrancija vien uz pāris sekundēm spēlē skaitliski vienādos sastāvos līdz tiek sodīti par sešiem laukumā esošiem hokejistiem.

Latvijas izlase ar vienu piespēli pāri laukumam tiek pretinieku zonā. Bajaruns izpilda spēcīgu metienu pa zemi, bet pie atlēkušās ripas jau slido Andersons, kuram iespēju gan nedod Busī, tverot ripu.

29:50 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāFrenks Razgals ar aktivitāti pretinieku zonā izprovocē Ekefilu uz noteikumu pārkāpumu.

Daugaviņš izcili nospēlē mazākumā, izkārtojot Andersonam izgājienu pret vārtsargu. Uzbrucējs ripu met pāri vārtiem.

Rešs skaisti apmāna Jansonu, turpina slidojumu tuvāk vārtiem un atstāja ripu pa metienam Bertrānam, kurš apmēram no pusotra metra attāluma to pārlidina pāri vārtiem.

26:31 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāDeniss Smirnovs pie apmales ar nūju klupina Robinu Gaborī.

Ņekļudovs labi pacīnās aiz pretinieku vārtiem, izkārtojot metienu no labas pozīcijas Bajarunam, tomēr aizsargi to bloķē.

Bajaruns pielavās vārtiem no laukuma labā stūra un met ripu tuvējā, augšējā stūrī. Vairāki hokejisti pieslido pēc atlēkušās ripas, bet Busē to spēj piespiest.

Spēcīgu Kuldas metienu vārtu priekšā atvaira viesu vārtsargs. Pie ripas tiek Karsums, kuram īsti nepadodas neviens no diviem atkārtotiem metieniem.

Sācies 2. periods.

Pirmā perioda statistika:Metieni pa vārtiem: Latvija - 4, Francija - 9Uzvarētie iemetieni: Latvija - 5, Francija - 5Soda minūtes: Lavija - 0, Francija - 12

Ralfs Freibergs intervijā LTV par ielaistajiem vārtiem: "Gribējām iemest. Visi vairāk domāja par uzbrukuma nekā aizsardzību. Arī es vairāk nošmaucos un pagāju uz priekšu, bet kļūdījos. Tāds ir hokejs... Šodien pretinieks ir labāks un ātrās nekā vakar. Grūtāk spēlēt, bet esam spēli labāk iesākuši nekā vakar. Otrajā periodā sāksim ar lielāku pārliecību un viss aizies."

Noslēdzies 1. periods. Latvija - Francija 0:1

Latvija pretiniekiem ripu atņem viņu aizsardzības zonā. Bajaruns ar labu piespēli izvirza Jansonu izgājienā divatā pret vienu aizsargu. Jansons gan, iespējams, nospēlē pārāk nesavtīgi un kļūdas piespēlē, kas būtu Smirnovam devusi iespēju raidīt ripu pustukšos vārtos.

Ričards Birziņš izpilda bīstamu metienu no labas pozīcijas, bet ripa spurdz garām vārtiem.

Francijas izlase perioda otrajā pusē mazliet noplakusi. Tai vairs neiznāk sekmīgi ar piespēlēm doties uzbrukumā. Iniciatīvu pārņēmuši mājinieki.

Sarkanis izpelnījies vietu vairākumā kopā ar Karsumu, Indraši un Daugaviņu kā ceturtais uzbrucējs. Karsums izpilda bīstamu metienu, ieslidojot zonā kā "otrais temps". Par vairākuma ievadā izpildīto metienu bīstamākas iespējas Latvija vairs nerada. Francija izcieš mazākumu.

12:00 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāTedijs Trabišē mugurā pagrūž pie borta esošo Denisu Smirnovu. Pēc rupjās epizodes sākas grūstīšanās, kurā iesaistās vairāki abu izlašu spēlētāji. Trabišē izpelnījies 2+10 minūšu noraidījumu.

Latvija vienā uzbrukumā izpilda divus metienus no zilās līnijas pa ledus. Eduarda Jansona metienu vārtu priekšā pielabo Toms Andersons, bet ripa atsitas pret Enrī Busē kājsargiem.

Antonija Reša metiens tik bloķēts, bet vienlaikus Arvils Bergmanis uzgrūž Nazarovam virsū Eliotu Bertonu, kuru pats pēc tam saķer aiz formas un novelk nost no sava vārtsarga.

Abas komandas apmainās ar spēcīgiem metieniem no distances, kurus tver vārtsargi. Latvijas izlases rindās metienu izpildīja Kirils Galoha, bet visiem Kevins Ekefils.

Francija nevairās uzbrukt. Nazarovam jātver spēcīgs plaukstas metiens no zilās līnijas.

1:15 min. Latvija - Francija 0:1Pirmā maiņa piedalās iemetienā Francijas zonā, Kaspars Daugaviņš pazaudē ripu un vienatnē pret Nazarovu aizslido Šarls Bertrāns, kurš no neērtās nūjas puses pārceļ ripu pāri uz ledus esošajam vārtsargam.

Spēle sākusies!

Vārtos stāsies Ventspilī dzimušais vārtsargs Kristaps Nazarovs, kurš šogad sargā "Optibet" hokeja līgas vienības "Liepāja" vārtus. Tāpat izlasē debitēs viņa komandas biedrs Romāns Ņekļudovs.

Mārtiņš Karsums pirms spēles intervijā LTV: "Vienmēr forši izlasē spēlēt, cik nu tas pēdējā laikā man sanācis. Diezgan grūti trīs reizes trīs dienās spēlēt. Sen neesmu pat divreiz divās dienās spēlējis. Francija arī spēlē agresīvi, tā kā būs smagi. Par trešo spēli tad jau redzēs rītdien. Noteikti jāuzlabo sniegums pēc vakardienas. Pirmais periods bija normāls, bet par otro un trešo periodu nezinu. Laikam domājām, ka būs viegla spēle, sākām domāt kaut kādas muļķības savā zonā. Labi, ka papildlaikā spējām uzvarēt. Ceru, ka secinājumus izdarījām."

Latvijas izlase pēdējo reizi ar Franciju tikās, gatavojoties 2019. gada pasaules čempionātam hokejā. Toreiz Latvijas valstsvienība "Euro Hockey Challenge" turnīrā 19. aprīlī izbraukumā svinēja uzvaru ar rezultātu 3:2 pēcspēles metienos, bet divas dienas vēlāk piekāpās ar 0:2.

Latvijas izlases labā vārtus guva Rihards Melnalksnis un Ralfs Freibergs, bet pēcspēles metienos izcēlās Miks Indrašis un Deniss Smirnovs. Francijas vienības rindās pa vārtu guvumam Sašam Treijē un Giljemam Leklerkam.

