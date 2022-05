Liepiņš: VID lēmumi apdraud 'OZO' ledushalles pastāvēšanu

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atprasīt izmaksātos Covid-19 atbalsta līdzekļus uzņēmumam SIA "GRB investīcijas", kas nodrošina ""OZO" ledushalles" apsaimniekošanu, kā arī uzņēmuma un tā īpašnieku nekustāmo īpašumu aresta, dažādu liegumu un apgrūtinājumu piemērošanas, ir apdraudēta turpmāka "OZO" ledushalles pastāvēšana, informē "GRB investīcijas".

Jelgavas novada domes deputāts un SIA "GRB investīcijas" valdes loceklis Dainis Liepiņš ir vērsies tiesā ar prasību atcelt šos VID lēmumus, kā arī atklātā vēstulē par VID rīcību informējis valdības vadītāju Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

"Diemžēl VID, manipulējot ar paša pieņemtajiem lēmumiem, cenšas iznicināt uzņēmumu, kas darbojas jau kopš 1995. gada, godprātīgi maksājot nodokļus valsts budžetā. Apdraudēts ir ne tikai uzņēmumus, bet, kas pats skumjākais, Ozolniekiem un tuvāko apkaimju iedzīvotājiem svarīgs sporta infrastruktūras objekts – "OZO" ledushalle. Covid-19 krīzes laikā mēs darījām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu uzņēmuma un "OZO" ledushalles izdzīvošanu, diemžēl šobrīd izskatās, ka to, ko nepaveica Covid-19, pašlaik cenšas izdarīt VID," "GRB investīcijas" paziņojumā citēts Liepiņš.

Kā norāda Liepiņš, saņemtais valsts atbalsts Covids-19 krīzes situācijas pārvarēšanai pilnībā tika novirzīts, lai segtu "OZO" ledushalles darbinieku atalgojumu, izmaksas par halles uzturēšanu tehniskā kārtībā (galvenokārt par ledus saldēšanas mašīnu patērēto elektroenerģiju) un nodokļu maksājumus. Apgrozāmie līdzekļi netika izmantoti nekāda veida uzņēmējdarbības attīstībai vai jebkādām citām lietām, kas varētu radīt priekšstatu, ka atbalsts tiek saņemts un izlietots nepamatoti, uzsver "GRB investīcijas".

Laika posmā no 2021 .gada maija līdz 2021. gada decembrim "GRB investīcijas" vērsās ar iesniegumiem VID atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai par periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada decembrim, iesniedzot visu nepieciešamo dokumentāciju un kopā atbalsta maksājumos saņemot 47 149,10 eiro. Iesniedzot VID pēdējo iesniegumu par atbalsta saņemšanu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai par 2021. gada novembri ar lūgumu piešķirt apgrozāmos līdzekļus, VID izskatījis GRB iesniegumu, pēkšņi mainīja savas domas un pieņēma pilnībā pretēju lēmumu visiem iepriekšējiem.

Saskaņā ar VID ierēdņu teikto, VID esot secinājis, ka "GRB investīcijas" nepienākoties valsts atbalsts, jo esot uzskatāms kā vidējais uzņēmums, jo tā darbinieku skaits pārsniedzot 50 darbiniekus. Uzņēmums un tā daļu turētāji šo pieņēmumu vērtē kā absurdu, jo patiesībā uzņēmums kopā nodarbina sešus darbiniekus un tikai summējot visus ar "GRB investīcijas" saistīto uzņēmumu (kas ir atsevišķas juridiskās personas un darbojas pilnīgi nesaistītās nozarēs) darbiniekus, to skaits pārsniedz 50, proti, 54 darbinieki. Turklāt vēl tikai viens no saistītajiem uzņēmumiem ir pieteicies un saņēmis valsts atbalstu, pārējie uz atbalstu no valsts Covid-19 krīzes situācijā nav nedz pieprasījuši, nedz saņēmuši.

"Mēs neesam veikuši nekādas maldinošas darbības, esam rīkojušies saskaņā ar normatīvajiem aktiem un esam pilnībā pārliecināti par savu taisnību, ko esam gatavi pierādīt arī tiesā. Diemžēl tiesvedības procesā tiks nelietderīgi tērēti gan valsts, gan mūsu resursi un laiks, par ko atkal neviens no ierēdniecības nekādu atbildību nenesīs. Šī ir cīņa par ledus halles izdzīvošanu un diemžēl arī ar VID formālismu," piebilst Liepiņš.

Līdz 2019. gada 2. oktobrim "OZO" halle piederēja SIA "G.R.B. Investīcijas", taču saskaņā ar pirkuma līgumu, vienu ceturtdaļu īpašuma par 86,1 tūkstoti eiro ieguvusi Dace Liepiņa, bet trīs ceturtdaļas par 132,9 tūkstošiem eiro – Dainis Liepiņš. Uzņēmumam SIA "G.R.B. Investīcijas" 2021. gada 13. aprīlī mainīts nosaukums uz SIA "GRB Investīcijas" un uzņēmuma īpašnieki pašreiz ir Dace Liepiņa, kurai pieder 51% uzņēmuma daļu un Dainis Liepiņš, kuram pieder 49% uzņēmuma.