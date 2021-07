'Lightning' svin uzvaru arī Stenlija kausa fināla otrajā spēlē

Tampabejas "Lightning" trešdien savā laukumā izcīnīja uzvaru arī Stenlija kausa fināla otrajā spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lightning" hokejisti mājās ar 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) uzvarēja Monreālas "Canadiens" un sērijā līdz četrām uzvarām ieguva vadību ar 2-0.

Entonijs Sirelli mača 27. minūtē ar metienu no zilās līnijas izvirzīja vadībā pašreizējo Stenlija kausa glabātāju "Lightning".

31.minūtē Niks Suzuki vairākumā no gandrīz no zilās līnijas no neērtās puses uzmeta ripu vārtu virzienā, un tās ceļu vārtos nespēja kavēt ne divi mājinieku hokejisti, ne vārtsargs Andrejs Vasiļevskis, kurš mačā tika galā ar 42 viesu metieniem, - 1:1.

Savukārt uzvaras vārtus divas sekundes pirms otrās trešdaļas beigām iemeta Bleks Kolmens - 2:1. Centra zonā tika pārķerta ripa, un pēc izgājiena diviem uzbrucējiem pret vienu aizsargu Kolmens jau kritienā uz vēdera raidīja ripu vārtos pēc Bārklija Gudrova piespēles.

"Es zināju, ka laika ir maz," sacīja Gudrovs. "Tas mums bija nozīmīgs un tobrīd ļoti vajadzīgs vārtu guvums."

"Nedomāju, ka kāds plāno "nirt" uz ledus, bet tajā brīdī mums tā bija vienīgā iespēja," sacīja Kolmens. "Nebiju pārliecināts, cik daudz laika vēl ir atlicis. Lieliska Gudija spēle, kas deva man iespēju. Darīju visu iespējamo, lai ripu raidītu tīklā, un par laimi tā nokļuva vārtu tīklā."

Trešos vārtus mājinieki iemeta 56.minūtē, izceļoties Ondržejam Palātam. Viņš no šaura leņķa raidīja ripu Kerija Praisa sargātajos vārtos, ko neprecīzi aiz saviem vārtiem nospēlēja Džoels Edmundsons.

No 51 komandas, kas finālā panākusi 2-0 sērijā, 46 vēlāk ir ieguvušas kausu.

"Canadiens" cenšas izcīnīt Kanādai pirmo Stenlija kausu kopš Monreālas vienības uzvaras 1993.gada kausa izcīņā.

"Mēs zinām, kādas ir likmes, un būsim gatavi nākamajā spēlē," sacīja Suzuki.

Kamēr Tampā maču vēroja vairāk nekā 19 000 skatītāju, Covid-19 drošības protokolu dēļ Monreālā spēli drīkstēs apmeklēt tikai 3500, lai gan tūkstošiem cilvēku skatīsies to milzīgā video ekrānā ārpus arēnas.

Praiss tika galā ar 20 mājinieku metieniem.

Nākamās divas spēles piektdien un pirmdien notiks Monreālā.

Ierasti NHL regulārajā čempionātā komandas katra aizvada pa 82 mačiem, taču šajā sezonā vienības katra izspēlēja 56 dueļus.