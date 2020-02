Losandželosas 'Kings' aizmaina Stenlija kausa ieguvēju Tofoli

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Losandželosas "Kings" pirmdien uz Vankūveras "Canucks" aizmainīja uzbrucēju Taileru Tofoli, kurš 2014. gadā palīdzēja komandai kļūt par Stenlija kausa ieguvējiem.

27 gadus vecais Tailers Tofoli, kurš 1. jūlijā var kļūt par ierobežoti brīvo aģentu, uz Vankūveru devās apmaiņā pret uzbrucēju Timu Šalleru, kuram 51 spēlē izdevies iekrāt sešus punktus, 20 gadus veco koledžā spēlējošo uzbrucēju Taileru Madenu, 2020. gada drafta sestās kārtas izvēli, kā arī 2022. gada drafta izvēli.

"Tās bija ļoti grūtas sarunas," atklāja "Kings" ģenerālmenedžeris Robs Bleiks. "Tailers atstājis milzīgu iespaidu uz "Kings" organizāciju, palīdzot izcīnīt Stenlija kausu. Viņu atcerēsies par to, cik smagi viņš strādāja, lai sasniegtu mērķus. Pieņemt šādu lēmumu nebija viegli. Zinu, ka par to runāja jau kādu laiku, taču tas nepadara to visu vieglāku."

2010. gada drafta otrās kārtas 47. izvēle Tofoli šosezon 58 spēlēs izcēlies ar 34 (18+16) punktiem. Turklāt sestdienas izbraukuma uzvarā ar 3:1 pret Kolorado "Avalanche" vienību uzbrucējs kļuva par pirmo spēlētāju NHL vēsturē, kurš guvis "hat-trick" mačā zem klajas debess.

Kopš pievienošanās Losandželosas klubam Tofoli atzīmējies ar 311 (148+163) punktiem 562 mačos.

Šosezon "Kings" 59 spēlēs izcīnījuši vien 47 punktus, kas komandu ierindo rietumu konferences pēdējā vietā, turklāt kvalificēšanās izslēgšanas spēlēm vairs nav iespējama.