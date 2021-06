Makdeivids vienbalsīgi atzīts par NHL sezonas vērtīgāko spēlētāju

Par Nacionālās hokeja līgas (NHL) 2021./2021. gada sezonas vērtīgāko spēlētāju vienbalsīgi atzīts Konors Makdeivids no Edmontonas "Oilers", iegūstot Hārta trofeju, vēsta līgas mājaslapa internetā.

Makdeivids saņēma 100 pirmās vietas balsis. Otro reizi NHL vēsturē kāds hokejists vienbalsīgi tika atzīts par sezonas vērtīgāko spēlētāju, iepriekš šādu godu izpelnījās Veins Greckis, kad viņš 1981./1982. gada sezonā guva 92 vārtus un izdarīja 120 rezultatīvas piespēles.

Makdeivids aizvadītajā sezonā guva 33 vārtus un 72 reizes rezultatīvi piespēlēja. Trešo reizi karjerā viņš bija NHL sezonas vērtīgākais spēlētājs.

Aizvadītajā sezonā "Oilers" ierindojās otrajā vietā Ziemeļu divīzijā, bet izslēgšanas spēlēs zaudēja pirmajā kārtā, piekāpjoties Vinipegas "Jets".

Otro sezonu pēc kārtas par NHL vērtīgāko spēlētāju tiek atzīts Edmontonas "Oilers" hokejists. Pērn šo apbalvojumu izpelnījās Leons Draizaitls.

Par aizvadītās sezonas labāko debitantu atzina Minesotas "Wild" spēlētāju Kirilu Kaprizovu (55 spēlēs 27+24), par labāko aizsargu atzina Adamu Foksu no Ņujorkas "Rangers" (55 spēlēs 5+42, +19), labākais vārtsargs bija Marks Andrē Flērī no Lasvegasas "Golden Knights" (36 spēles, 1,98, 92,8%), bet labākais treneris - Rods Brindamūrs no Karolīnas "Hurricanes".