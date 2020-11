'Melnajā sarakstā' iekļautais Baskovs: tieku apsūdzēts pilsoniskās nostājas dēļ

Baltkrievijas Hokeja federācijas (FHB) priekšsēdētājs Dmitrijs Baskovs otrdien noraidīja viņam adresētos pārmetumus, neslēpjot, ka viņa pilsoniskā pozīcija nesakrīt ar protestētāju uzskatiem, oficiālo paziņojumu publicējot FHB tīmekļa vietnē.

Jau vēstīts, ka ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) saistībā ar Baltkrievijas protestētāju apspiešanu Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļāvis Baskovu un pasaules čempionu taiboksā un kikboksā Dmitriju Šakutu.

Ministrs norādīja, ka kopā ar Lietuvu un Igauniju drīzumā tiks paplašināti "melnie saraksti", iekļaujot šajos sarakstos tos, kuri turpina vardarbīgi apspiest miermīlīgos protestus Baltkrievijā. Rinkēvičs piebilda, ka "tādu hokeju mums nevajag!".

Iepriekš vēstīts, ka Baskovs bijis klāt uzbrukumā, pēc kura slimnīcā mira opozīcijas aktīvists Ramans Bandarenka.

Tomēr Baskovs savā paziņojumā, atbildot uz daudzskaitlīgajiem masu mediju pieprasījumiem, uzsver, ka "katram no mums ne pirmo mēnesi ir sāpīgi redzēt, kā tiek "šūpota" mūsu valsts. Kā mēģina iznīcināt gadu desmitiem radīto. Un it īpaši to, kā cilvēkus sarīda vienu pret otru, izraisa konfliktus un naidu."

Viņš raksta, ka daudzus gadus viņa pilsoniskā nostāja ir palikusi nemainīga, viņš to nekad nav slēpis un neslēps, bet viņam izvirzītās apsūdzības ir nepamatotas, jo viņš nav bijis tajās vietās, kur it kā viņu redzējuši žurnālisti un piebilst, ka ar šādu rīcību tikai tiek stiprināta viņa līdzšinējā pārliecība.

"Un tas, ka tā ir pretrunā ar daudzu "neatkarīgo" žurnālistu un uz protestiem noskaņotās sabiedrības daļu, esmu pārliecināts, tagad ir pret mani tik ātri izvirzīto nepamatoto apsūdzību pamatā. Es to uzsveru – apsūdzību par kaut ko tādu, gar ko man nav nekādas daļas un kuru cēlonis ir mana personīgā pilsoniskā nostāja, kas spēji atšķiras no kāda cita uzskatiem," skaidro FHB priekšsēdētājs.

Bijušais hokejists Baskovs ir arī Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Minskas "Dinamo" amatpersona. Oktobrī KHL regulārā čempionāta mačā Rīgā viņš pildīja galvenā trenera pienākumus.

Jau ziņots, ka Baskovam neglaimojošā informācija atklātībā nākusi dažas dienas pirms tam, kad 18. novembrī Starptautiskā hokeja federācija (IIHF), visticamāk, pieņems lēmumu par to, vai Minska arī turpmāk būs viena no divām 2021 .gada pasaules čempionāta saimniecēm. Kā zināms, 2021. gada čempionāta rīkošana uzticēta Minskai un Rīgai.

31 gadu vecais Bandarenka dzīvoja mājā pie tā sauktā "Pārmaiņu laukuma" un trešdienas vakarā iznāca pagalmā, lai noskaidrotu, kas notiek, kad drošības spēku pārstāvji civildrēbēs noņēma baltsarkanbaltās lentes.

Drošībnieki viņu aizturēja un pēc tam piekāva mikroautobusā un Iekšlietu ministrijas nodaļā. Bandarenka pēc piekaušanas bezsamaņā atradās reanimācijā slimnīcā un tur nomira.

Ziņu portāls "Tribuna" vēstīja, ka lentu aizvākšanā piedalījusies persona, kas līdzīga Baskovam, turklāt viens no notikuma aculieciniekiem esot pārliecināts, ka runājis tieši ar Baskovu. Vienā no notikuma video redzams, kā Baskovam līdzīgā persona noraugās, kā viņa sabiedrotie pielieto spēku pret Bandarenku.

"Tribuna" rīcībā esošā informācija liecina, ka grupā, kurā bija Baskovam līdzīgs vīrietis, bija vēl viena persona, kuru var saistīt ar Baltkrievijas sportu. Šī persona ir līdzīga pasaules čempionam taiboksā un kikboksā Šakutam.

Personas, kuras pazīst cīkstoni un ar viņu apmeklē vienu sporta zāli, ir pārliecinātas, ka "Pārmaiņu laukumā" bijis tieši viņš. Aizdomas vēl vairāk pastiprinot fakts, ka Šakuta ir Baskova draugs, tāpat cīkstonis ir saistīts ar Aleksandra Lukašenko vecāko dēlu.

Spriežot pēc publiski pieejamajiem video, konfliktu ar Bandarenku uzsākusi persona melnā maskā, kas bija tērpusies pelēkā sporta tērpā, zilā vestē un melnos apavos ar baltu zoli. Tieši šī persona, kas tiek uzskatīta par Šakutu, nogāzusi Bandarenku zemē un situsi viņu ar dūrēm. Pēc tam nenoskaidrotas personas Bandarenku aiznesušas uz mikroautobusu, kas līdzīgs tiem, kurus izmanto protesta mītiņu izkliedēšanas laikā. Kautiņu uzsākušais vīrietis devies līdzi šīm personām.

Baskovs uz mediju centieniem ar viņu sazināties nav atbildējis, taču "Tribuna" sazvanījās ar Šakutu. Saruna pēc jautājuma par to, vai viņš 11. novembra vakarā atradies "Pārmaiņu laukumā", uzreiz noslēgusies. "Ko? Vajag kaut kādu komentāru? Rakstīsiet kaut ko?" "Tribuna" citē Šakutas teikto īsajā sarunā.

"Tribuna" arī ziņo, ka Baskovam ļoti līdzīga persona jau oktobrī redzēta piedaloties baltsarkanbalto lentu aizvākšanā. Arī toreiz lentu noņemšanā piedalījies vīrietis, kurš bijis ģērbts tādās pašās drēbēs kā Bandarenkam uzbrukusī persona.

Baltkrievijas sporta portāls arī izsecinājis, ka uz pelēkā sporta tērpa ir logo no baikeru kluba "Iron Birds Chapter", kura pasākumu biežs viesis ir Šakuta. Tāpat publiski pieejamās fotogrāfijas liecina, ka Šakuta ikdienā nēsā melnus sporta apavus ar baltu zoli.

Demonstrācijās pret Aleksandra Lukašenko režīmu kopš augusta miruši vismaz četri cilvēki, un ES piektdien nosodīja Bandarenkas nāvi un brīdināja Minsku par jaunu sankciju noteikšanu.