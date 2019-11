Merzļikina treneris aizstāv 'Blue Jackets' komandas vārtsargus

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" galvenais treneris Džons Tortorella aizstāvējis vienības vārtsargus Elvi Merzļikinu un Jonasu Korpisalo, norādot uz viņu artavu komandas sniegumā, ziņo portāls "dispatch.com".

Kolumbusas vienība pēc 20 spēlēs izcīnītiem 20 punktiem 16 komandu konkurencē atrodas 14. vietā Austrumu konferencē. Komandas galvenais treneris pēdējo nedēļu laikā paudis neapmierinātību par vienības sniegumu un bijis vīlies tieši vairāku komandas līderu sniegumā.

"Man patīk soļi, kurus uz priekšu spēruši daži no jaunajiem puišiem," trešdien teica Tortorella. "Mums nepieciešams, lai veterāni pavelk jaunos puišus sev līdzi. Pirms sezonas visi apšaubīja mūsu vārtsargus. Taču mūsu viduvējā uzvaru un zaudējumu bilance nav vārtsargu vaina. Vārtsargi spēlējuši ļoti labi."

"Blue Jackets" vienības vadītājs, kurš iepriekš teicis cildinošus vārdus par Merzļikinu, uzsvaru tieši licis uz komandai neesošo identitāti laukumā.

"Mums nepieciešams, lai komandas kodols izlemj, kā mēs šeit rīkosimies turpmāk, pavelk līdzi pārējos, kā arī uzņemas atbildību," uzsvēra speciālists.

Treneris apgalvoja, ka kāds no komandas kodola izlaidīs ceturtdien notiekošo spēli pret Detroitas "Red Wings" vienību. Pat komandas kapteinis Niks Folinjo, kurš pēdējās trīs spēles izlaidis diskvalifikācijas dēļ, nevar būt drošs par savu vietu sastāvā, apgalvoja treneris.

"No komandas līderiem sagaidījām vairāk. Esmu beidzis uz to gaidīt. Domāju, ka mums jāmaina pieeja un man būs vairāk jāiesaistās ģērbtuvē notiekošajā, uzsverot spēles manieri, kādā mums jāspēlē. Lielākais trūkums, ko saskatu mūsu klubā, ir identitātes neesamība. Kauns man, ka to pieļāvu," atbildību uzņēmās arī Tortorella.

Kolumbusas vienība pēdējo desmit spēļu laikā piedzīvojusi septiņus zaudējumus. Savukārt Merzļikins vārtos pēdējo reizi stājās 12. novembrī, kad Latvijas hokejists atvairīja 30 metienus, bet komanda piekāpās "bullīšos".