Merzļikina un Korpisalo saslimšana: debitantu Tarasovu pamodinājis liktenīgais telefonzvans

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Daniils Tarasovs par iespēju debitēt līgā uzzinājis vien ceturtdien no rīta, kad viņu pamodinājis telefonzvans no kluba ģenerālmenedžera asistenta, raksta medijs "The Athletic".

Ziņots, ka "Blue Jackets" vienība ceturtdien ar rezultātu 2:3 zaudēja Dalasas "Stars" komandai. Tā bija pirmā spēle šosezon, kurā komandas vārtos nestājās nedz Elvis Merzļikins, ne Jonass Korpisalo. Abu vārtsargu saslimšanas dēļ no fārmkluba Klīvlendas "Monsters" tika izsaukts 22 gadus vecais krievs Daniils Tarasovs, kurš debijas spēlē atvairīja 34 no 37 metieniem.

Medijs "The Athletic" raksta, ka "Blue Jackets" ģenerālmenedžeris Jarmo Kekalainens trešdien, īsi pirms pusnakts uzzinājis no kluba personāla, ka gan Merzļikins, gan Korpisalo nejūtas labi. Komandas vadība raizējās, ka hokejisti inficējušies ar Covid-19, taču bažas izgaisušas pēc negatīviem pārbaužu rezultātiem.

Savukārt otrais solis bijis atrast vārtsargu ceturtdien gaidāmajai spēlei. Šai lomai nolūkots Amerikas hokeja līgas (AHL) kluba Klīvlendas "Monsters" hokejists Daniils Tarasovs. Tarasovu ceturtdien, pulksten 8.00 pamodinājis zvans no kluba ģenerālmenedžera asistenta Krisa Klārka, kurš informējis, ka hokejistam jāpaņem līdzi uzvalks un ekipējums, un jādodas uz lidostu.

Kolumbusā vārtsargs ieradies pulksten 14.00, bet stundu vēlāk jau bijis viesnīcā, kur paguvis atpūsties pirms spēles. "Uzrakstīju ziņu manai mammai un tētim. Viņi teica, lai izbaudu spēli. Šī noteikti ir liela diena man un manai ģimenei," pēc spēles stāstīja Tarasovs.

Merzļikins īsi pirms spēles joprojām jutās apslimis, bet tika lemts, ka viņa stāvoklis ir pietiekami labs, lai viņš tiktu pieteikts kā rezervists. Vienības galvenais treneris Breds Larsens atklāja, ka Merzļikins būtu spēlējis, ja Tarasovs gūtu savainojumu vai būtu nepieciešamība viņu nomainīt.

Sagaidāms, ka Krievijas hokejists ar komandu dosies arī uz Vašingtonu, bet šobrīd nav zināms, kurš stāsies vārtos sestdien gaidāmajā spēlē pret "Capitals" vienību.

Daniilu Tarasovu 2017. gadā jauno spēlētāju draftā Kolumbusas klubs izvēlējās ar 86. numuru. Tarasovs izaudzis Ufas "Salavat Julajev" kluba sistēmā, pagājušajā sezonā arī stājoties vārtos 16 Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlēs. "Monsters" vienībai viņš pievienojās sezonas laikā, AHL aizvadot sešas spēles.

Kolumbusas komanda ar 24 punktiem 21 spēlē ieņem desmito vietu Austrumu konferencē. Elvis Merzļikins vārtos stājies 13 spēlēs, vidēji ielaižot 2,61 ripas un atvairot 92,3% pretinieku metienu.