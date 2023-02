Merzļikinam sirdi plosošs zaudējums: izšķirošā ripa ielaista 1,4 sekundes pirms pamatlaika beigām

Dramatisku zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā naktī uz trešdienu piedzīvoja latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins, kurš izšķirošo ripu ielaida nieka 1,4 sekundes līdz pamatlaika beigām.

Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" savā laukumā ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpās Ņūdžersijas "Devils", piedzīvojot piekto neveiksmi pēdējo sešu maču laikā.

Latviešu vārtsargs, laukumā dodoties otrajā "Blue Jackets" mačā pēc kārtas, šajā spēlē atvairīja 29 no 32 metieniem.

Ar vienu no Austrumu konferences līderēm šīs sezonas pastarīte "Blue Jackets" aizvadīja līdzvērtīgu maču. 11. minūtē pēc lieliskas saspēles Merzļikinu pārspēja Jegors Šarangovičs, bet tikai divas sekundes līdz pirmā perioda beigām vairākumā veiklākais pretinieku vārtu priekšā bija viens no Kolumbusas līderiem Džonijs Gudro, viņam panākot 1:1.

"Blue Jackets" gan bija ļoti neveiksmīgs otrās trešdaļas sākums, jo vienatnē uz Merzļikina sargātajiem vārtiem tika izlaists Jespers Brats, kurš jau septītajā sekundē pārspēja latvieti. 25. minūtē mājinieki rezultātu uz tablo atkal līdzsvaroja - ieejot zonā, precīzu metienu no distances izpildīja aizsargs Ādams Būkvists.

Turpinājumā komandas vārtus vairs neguva, un šķita, ka cīņa turpināsies pagarinājumā. Tomēr pēdējās sekundēs "Devils" izdevās lielisks reids uz Merzļikina vārtiem, un viņu nieka 1,4 sekundes līdz pamatlaika beigām burzmā pārspēja Raiens Greivss, atstājot mājiniekus bez punktiem.

RYAN GRAVES WINS IT WITH JUST OVER A SECOND IN REGULATION 😱 pic.twitter.com/wmLnLGJQGB