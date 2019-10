Merzļikinam smaga debija NHL, viņu pārspēj arī Bļugers

Latvijas izlases vārtsargs Elvis Merzļikins sestdien debitēja Nacionālajā hokeja līgā (NHL), Kolumbusas "Blue Jackets" vārtos ielaižot septiņas ripas.

"Blue Jackets" viesos ar 2:7 (0:0, 1:5, 1:2) kapitulēja Pitsburgas "Penguins" komandai, kurai vārtus guva arī Teodors Bļugers.

Merzļikins jau no pirmajām minūtēm aktīvi iesaistījās spēlē, bieži izejot no vārtiem, lai apstādinātu ripu, tāpat arī kustības šķita ļoti brīvas un pārdomātas. Spēle viņam gāja no rokas un pirmo periodu Latvijas vārtsargs nostāvēja "sausā", taču otrajā trešdaļā Merzļikins pirmajās piecās minūtēs ielaida divas ripas.

Kolumbusas treneru korpuss nežēloja Merzļikin un neveica maiņu, viņam spēles 30 minūtēs ielaižot septiņus vārtus. Punktu viesu uzvarai trešā perioda 12.minūtē pielika Bļugers, kurš pēc ātras ieslidošanas zonā no vidējas distances zibenīgi meta pa vārtiem un pārspēja Merzļikinu.

"Penguins" pārliecinošo uzvaru aizēnoja divu centra uzbrucēju - Jevgēņija Malkina un Nika Bjugstada - savainojumi. Uzvarētājiem ar diviem vārtiem izcēlās Patriks Hērnkvists un Džereds Makens, kuram bija arī viena rezultatīva piespēle.

Merzļikins savā debijas mačā atvairīja 33 no 40 pretinieku mestajām ripām.

Tikmēr Bļugers savu otro NHL sezonu iesāka ar nospēlētām 13 minūtēm un 25 sekundēm, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja piecos no astoņiem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.

Merzļikins kļuvis par 24.Latvijas hokejistu, kurš spēlējis NHL. Pirms tam viņš spēlēja Šveices augstākajā līgā, kur pārstāvēja "Lugano" komandu.