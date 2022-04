Merzļikinam spēles otrās zvaigznes gods; Girgensonam un Balceram zaudējumi

Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārās sezonas izskaņā ceturtdien, 28. aprīlī, pie uzvaras tika Elvis Merzļikins un Kolumbusas "Blue Jackets", bet ar zaudējumiem samierinājās Rūdolfa Balcera vienība Sanhosē "Sharks" un Bufalo "Sabres" ar Zemgus Girgensonu ierindā.

Merzļikins regulārās sezonas priekšpēdējā spēlē atvairīja 25 no 27 metieniem, bet "Blue Jackets" ar 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) pieveica Tampabejas "Lightning". Merzļikins ar savu sniegumu izpelnījās arī spēles otrās zvaigznes godu.

Merzļikins spēlē nopelnīja divas soda minūtes pēc incidenta pie saviem vārtiem, kur iesaistījās nelielā grūstīšanās.

"Blue Jackets" labā vārtus guva Olivers Bjērkstrands, Kols Silindžers, Jakubs Vorāčeks, Džeks Roslovičs un Endrjū Pīks, bet "Lightning" rindās izcēlās Ņikita Kučerovs un Korijs Perijs.

It's the end of the 2nd period, and we've got a fight between the Lightning and Elvis. #CBJ pic.twitter.com/HBRtBKa2IS