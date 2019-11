Merzļikins AHL debijā nospēlē stabili, bet piedzīvo zaudējumu

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins 8. novembrī debitēja Amerikas hokeja līgā (AHL). Viņa pārstāvētie Klīvlendas "Monsters" šajā spēlē piedzīvoja zaudējumu.

Nacionālās hokeja līgas (NHL) Kolumbusas "Blue Jackets" fārmklubs ar 1-2 (0:0, 1:1, 0:1) piekāpās cita Latvijas izlases spēlētāja Ņikitas Jevpalova pārstāvētajiem Lavalas "Rocket".

Merzļikins vārtos nostāvēja visu spēli un atvairīja 28 no 30 pretinieku metieniem. Jevpalovs punktus neguva, bet spēli noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Maču klātienē Klīvlendā vēroja 8918 skatītāju.

Abu komandu spēkošanās laikā izcēlās arī asumi, kuru laikā Latvijas izlases spēlētājs izgāja no vārtiem, it kā brīdinot pretējās komandas spēlētājus, ka ir gatavs iesaistīties arī spraigākās spēles epizodēs.

After the whistle blew, Scott showed his displeasure with Alain knocking him down and taking extra pokes at the puck. Merzlikins left the crease & followed the scuffle while staring down Alain.

Not sure what would have happened if Alain tried to engage Merzlikins.#CLEMonsters pic.twitter.com/IeZMSAhSBJ