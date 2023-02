Merzļikins atvaira 22 metienus, 'Blue Jackets' pirmo reizi astoņu gadu laikā zaudē Arizonā

Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins naktī uz pirmdienu ielaida trīs vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā, kamēr Kolumbusas "Blue Jackets" zaudēja pagarinājumā.

"Blue Jackets" viesos ar 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Arizonas "Coyotes". Kolumbusai šis Arizonā bija pirmais zaudējums kopš 2015. gada.

That's the first #CBJ loss in Arizona since Jan. 3, 2015, but the Jackets do leave with a point.