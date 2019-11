Merzļikins 'Blue Jackets' vārtos aizvien netiek pie pirmās uzvaras NHL

Latvijas izlases vārtsargs Elvis Merzļikins piektdien stājās Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" vārtos, bet viņa pārstāvētā vienība papildlaikā piekāpās Sentluisas "Blues".

Lai gan "Blue Jackets" atradās vadībā ar 3:1, tā savu pārsvaru izlaida un piekāpās ar 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1). Merzļikins atvairīja 23 no 27 pretinieku izdarītajiem metieniem.

Spēles laikā Merzļikins vairākkārt izpelnījas uzslavas par efektīgi nosargātiem vārtiem:

Big save by Merzlikins on Schwartz. Jones with the clean up. #CBJ pic.twitter.com/HTkkRv6WNd