Merzļikins: galvenais uzdevums bija atkal sajust spēles ritmu

Latvijas vārtsargam Elvim Merzļikinam atgriešanās mačā galvenais uzdevums bija atkal sajust spēles ritmu, pēc uzvaras pauda hokejists.

Jau ziņots, ka Merzļikins ceturtdien pēc gandrīz divu nedēļu pauzes atgriezās laukumā un palika nepārspēts Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē, tiekot atzīts par mača pirmo zvaigzni. Merzļikina pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" viesos ar rezultātu 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) pārspēja Karolīnas "Hurricanes".

Merzļikins šajā mačā neitralizēja 31 jeb visas pretinieku mestās ripas. Viņš nebija spēlējis kopš 1.janvāra, kad mačā ar "Hurricanes" guva traumu. 2022.gada pirmajā dienā "Blue Jackets" izlaida stabilu pārsvaru un Merzļikins pēc iesaistīšanās spēlē ielaida četras ripas.

"Par to spēli īsti vairs nedomāju. Esmu gandarīts par šodienas uzvaru, puiši ļoti labi paveica savu darbu aizsardzībā un bloķēja metienus," stāstīja Merzļikins.

Latvijas vārtsargs uzsvēra to, cik nozīmīgi ir komandai mācīties no pašu kļūdām un neizlaist no rokām uzvaras.

"Mans galvenais uzdevums bija atkal sajust spēles ritmu un ripu. "Hurricanes" ir ļoti ātra un spēcīga komanda. Ripa kustās ļoti ātri. Esmu priecīgs, ka treneris deva iespēju spēlēt. Nebiju spēlējis vairākas dienas, tāpēc bija patīkami atgriezties laukumā," atzīmēja Merzļikins.

No kļūdām iepriekšējā spēlē pret "Hurricanes" vienību jāmācas esot gan viņam, gan pārējai komandai.

"Esmu vārtsargs un man ir pavisam cita loma nekā pārējiem, es nevaru palīdzēt viņiem gūt vārtus. Katrs koncentrējas savam uzdevumam, piemēram, es neko nesaprotu no vairākuma realizācijas. Tajā spēlē bija daudz ielaistu vārtu, taču es par to pārāk daudz nedomāju, jo bija personīgi iemesli, kāpēc tā nospēlēju. Tāds ir hokejs - būs sliktas spēles un ne viena vien. Tieši tā tu vari iemācīties un saprast vairāk daudzas lietas," skaidroja Merzļikins, slikto spēli 1.janvārī pamatojot ar maz gulētām stundām jaungada naktī.

Sezonas pirmajā pusotrā mēnesī "Blue Jackets" uzvarēja 12 no 18 spēlēm, bet nākamajās 17 cīņās gūti vien pieci panākumi.

"Nedomāju, ka mēs būtu zaudējuši ticību. Esam kā viena liela ģimene. No visām trīs NHL pavadītajām sezonām šajā visvairāk jūtos iederīgs komandā. Kopā uzvaram un kopā zaudējam, kopā arī kļūdamies. Tāpat viens otram palīdzam," atzīmēja Latvijas hokejists.

Merzļikins šosezon piedalījies 22 spēlēs, kurās izcīnījis 13 uzvaras, divreiz palicis nepārspēts, ielaidis vidēji 3,04 ripas un atvairījis 91,1% metienu.

"Blue Jackets" ar 35 punktiem 35 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē.