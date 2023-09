Merzļikins komentē saņemto kritiku Latvijā un motivāciju pirms NHL sezonas

Elvim Merzļikinam aizvadītā sezonā bija ļoti sarežģīta. Nacionālajā hokeja līgā (NHL) viņš statistikas ziņā bija viens no vājākajiem vārtsargiem, bet pēc atteikuma pievienoties Latvijas izlasei pasaules čempionātā viņš sociālajos tīklos saskārās ar pamatīgu kritiku. Starpsezonā Merzļikins izvēdinājis galvu un sagatavojis ķermeni, lai varētu atkal parādīt savu talantu pasaules spēcīgākajā līgā, viņš pastāstīja intervijā medijam "The Athletic".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā NHL sezonā Merzļikins 30 mačos vidēji ielaida 4,23 ripas un atvairīja vien 87,6% metienu. Ņemot vērā, ka viņa alga sezonā ir 5,4 miljoni ASV dolāru, no viņa sagaidīja augstvērtīgāku sniegumu, neraugoties uz to, cik vāja bija "Blue Jackets" komanda. Pēc neveiksmīgās sezonas Merzļikins sacīja, ka gribētu uzspēlēt Rīgā notiekošajā pasaules čempionātā, taču šoreiz viņš izvēlējās izārstēt traumas un sagatavoties 2023./2024. gada sezonai. "Teikšu godīgi – spēlēšana izlasē nenodrošina man iztiku. Šī ["Blue Jackets"] ir komanda, kas man maksā, un daudz maksā, tāpēc man ir jādod pretī," aprīlī teica Merzļikins.

Daļai Latvijas izlases fanu nepatika lasīt šos Merzļikina vārdus, tāpēc vārtsargam sociālajos tīklos nācās saskarties ar daudziem nelabvēlīgiem komentāriem.

"Ja godīgi man ir vienalga, ko par mani domā. Esmu priecīgs par savu komandu, par savu valsti, jo tā izdarīja kaut ko patīkamu un lielu, izcīnot bronzas medaļas. Cilvēki sagrozīja manus vārdus, kā jau vienmēr. Viņi apvainojās, ka es teicu, ka izlase man nemaksā. Šie dumjie cilvēki nesaprata, ko es ar to domāju. Tas ir skaidrs, ka nacionālā komanda man nekad nemaksās, es to nemaz negaidu," sarunā ar "The Athletic" teica Merzļikins. "Es gribēju pateikt, ka man jābūt gatavam spēlēt komandā, kura man maksā. Šī komanda ir Kolumbusas "Blue Jackets". Šie dumjie cilvēki domāja, ka viņi drīkst apvainoties. Man vienalga par viņu viedokli. Viņi ir idioti. Es pieņēmu lielisku lēmumu palikt Kolumbusā un atbrīvot savu prātu. Viņi nezina, kam mēs izgājām cauri pagājušajā sezonā. Mēs zaudējām tik daudzās spēlēs, tas bija smagi. Man vajadzēja izvēdināt galvu un būt gatavam. Man vajadzēja atpūtināt savu ķermeni un sākt gatavoties. Es sāku trenēties jau maijā. Tagad es jūtos lieliski. Es jūtos spēcīgs."

Pagājušās sezonas grūtības Merzļikinam bija milzīga dzīves pieredze, tomēr kaut kam tādam viņš vairs nevēlas iet cauri.

"Es par to vairs nevēlos domāt. Tā bija briesmīga sajūta, bet varbūt šī pieredze man būs ļoti noderīga, jo sportista dzīvē tā var notikt. Tā nebija viena diena, viena nedēļa vai mēnesis. Tās bija daudzas spēles, ilgs laiks."

Merzļikins pirms jaunās sezonas pagājušajā sezonā saņemto kritiku izmantos kā motivāciju. Viņš arī vēlas atkal būt tāds cilvēks, kāds bija, kad ienāca NHL.

"Mana motivācija ir citādāka. Man ir savi plāni. Bija cilvēki, kuri mani apšaubīja, bet tagad es viņiem pierādīšu, ka viņi kļūdījās. Tā ir mana motivācija," Merzļikins turpināja. "Es šeit vēl neesmu pabeidzis savu darbu. Man šeit ir savi plāni, bet tos es neatklāšu. Pietiks runāt, es tagad vēlos strādāt. Es vēlos lai man ir jautri, vēlos izbaudīt priecīgos brīžus ar ģimeni un komandas biedriem."

"Mentāli esmu mainījies. Man ir apnicis dzirdēt citus cilvēkus sakām, kā man vajadzētu vai nevajadzētu uzvesties. Es atgriezīšos un būšu Elvis. Es būšu iedomīgs un augstprātīgs. Tāds es biju, kad šeit parādījos un kad es tiešām nesatraucos par citu cilvēku viedokļiem. Svarīgi ir manas sievas, mana trakā dēla un manu treneru viedokļi," uzsvēra viens no labākajiem Latvijas vārtsargiem.