Merzļikins kopā ar 'Blue Jackets' sācis gatavoties debijas sezonai NHL

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins kopā ar Kolumbulsas "Blue Jackets" sācis gatavošanos savai debijas sezonai Nacionālajā hokeja līgā (NHL).

Sociālajā tīklā "Twitter" "Blue Jackets" žurnālisti publicējuši bildes un video no treniņa, kurā Merzļikins redzams darbībā. Latvietis nākamajā sezonā debitēs NHL, un vienības ģenerālmenedžeris Jarmo Kekalainens iepriekš sacīja, ka Merzļikinam būs daudz iespēju sevi pierādīt.

Merzļikins treniņā strādāja ar komandas vārtsargu treneri Džimu Korsi un citu vārtsargu Veini Vehvilainenu.

Trey Fix-Wolansky tips one by Elvis Merzlikins during a drill #CBJ pic.twitter.com/3swXGijjZA — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) September 5, 2019

Elvis Merzlikins facing some shots during practice at the Ice Haus #CBJ pic.twitter.com/h19tuzb0kO — Jeff Svoboda (@JacketsInsider) September 5, 2019

#CBJ Goaltender @Merzly30 looks to steal the show, and starting job this season in Columbus. Merzlikins posted a 2.44 GAA and a .921 SV% in 43 games last season with HC Lugano. #BlueJackets pic.twitter.com/Ezldar4ndj — Inside The Neutral Zone (@ITNZhockey) September 5, 2019

#CBJ Traverse City prospects team practicing at the Ice Haus prior to their flight this afternoon. Jackets goaltending coach, Manny Legace, and developmental goaltending coach, Jim Corsi, both on the ice working with Elvis Merzlikins and Veini Vehvilainen. — Brian Hedger (@BrianHedger) September 5, 2019

Merzļikins pagājušajā sezonā Šveices augstākās līgas komandā "Lugano" regulārajā čempionātā 43 spēlēs caurmērā kapitulēja 2,44 reizes un kopumā atvairīja 92,02% metienu. Savukārt izslēgšanas turnīru viņš aizvadīja neveiksmīgi, jo četros mačos savos vārtos vidēji ielaida 3,95 ripas un atvairīja 87,23% metienu, "Lugano" komandai ciešot neveiksmi pirmajā kārtā. NLA viņš spēlēja kopš 2013./2014.gada sezonas, kopumā aizvadot 210 spēles, kurās vidēji ielaida 2,63 vārtus, atvairīja 92,0% metienu un izcīnīja 15 "sausās" uzvaras. Viņš divreiz tika atzīts par NLA sezonas labāko vārtsargu.