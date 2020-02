Merzļikins Monreālā ielaiž trīs vārtus un svin sesto uzvaru pēc kārtas

Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins svētdien sekmēja Kolumbusas "Blue Jackets" komandas uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē.

"Blue Jackets" viesos ar 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) pārspēja Monreālas "Canadies".

Merzļikinam tā bija sestā uzvara pēc kārtas, šajā sērijā latviešu vārtsargam trīsreiz paliekot "sausā".

Pirmie šajā mačā vārtus guva viesi, kad 13.minūtē no iemetienu apļa precīzs bija Vladislavs Gavirkovs. Otrā perioda ceturtajā minūtē "Blue Jackets" dubultoja pārsvaru - pretuzbrukumā viens pret vārtiem nonāca Pjērs Liks Dibuā, kurš no neērtās puses raidīja ripu tīklā.

Pēc sešām minūtēm pirmo reizi mačā kapitulēja arī Merzļikins. Viesiem nespējot izdabūt ripu ārā no aizsardzības zonas, to ātri ieguva mājinieki un Tomāšs Tatars panāca 1:2. Divas minūtes pirms perioda beigām "Blue Jackets" atjaunoja divu vārtu pārsvaru - pieredzējušais Kerijs Praiss nenofiksēja ripu, to savā rīcībā ieguva Dibuā, kurš apslidoja vārtus un panāca 3:1.

Četras minūtes pirms pamatlaika beigām Makss Domi izmantoja situāciju, kurā trīs hokejisti aizsedz Merzļikina skatu, un vienus vārtus atguva. Pāris minūtes pirms finālsvilpes Gustans Nīkvists panāca 4:2, taču nepagāja ne minūte, kad Šī Vēbers vēlreiz līdz minimumam samazināja Kolumbusas hokejistu pārsvaru. "Canadiens" spēlēja ar tukšiem vārtiem un Vēbers izpildīja spēcīgu metienu, Merzļikinam ripu izlaižot caur kājsargiem.

Ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ spēli nepabeidza "Blue Jackets" centra uzbrucējs Aleksandrs Venberjs.

Merzļikins šajā mačā atvairīja 27 no 30 metieniem jeb 90% raidījumu.

Viņš šajā sezonā 22 spēlēs izcīnījis desmit uzvaras. Pirms mača Monreālā Latvijas vārtsargs bija vidēji ielaidis 2,39 ripas un atvairījis 92,6% metienu.

Jau ziņots, ka sestdien Kolumbusas vienības vārtu sargāja Matīss Kivlenieks, bet "Blue Jackets" viesos ar 1:2 pagarinājumā piekāpās latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētajai Bufalo "Sabres" komandai. Merzļikins sestdien palika rezervē un atpūtās pirms svētdienas cīņas.

"Blue Jackets" ar 65 punktiem 53 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē un svētdienas uzvara tai ļāva iekļūt "play-off" zonā. Tikmēr "Canadiens" ar 54 punktiem 55 mačos Austrumos ir 11.vietā.

"Blue Jackets" nākamo spēli aizvadīs otrdien, kad pret Floridas "Panthers" uzsāks četru mājas spēļu sēriju.