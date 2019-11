Merzļikins: nebraucu uz Ziemeļameriku, lai spēlētu AHL

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins piekrīt Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" vadības uzskatam, ka hokejistam nepieciešama spēļu prakse, tomēr vienlaikus viņš paudis zināmu neapmierinātību pēc vienības lēmuma viņu nosūtīt uz fārmklubu Amerikas hokeja līgā (AHL), vēsta medijs "The Athletic".

Vārtsargs pēc trešdien aizvadītā treniņa ticis iesaukts treneru korpusa birojā, kur viņam tika pavēstīts, ka viņš nedosies komandai līdzi tās pirmajā ilgstošajā izbraukuma spēļu sērijā. Tā vietā Merzļikins nosūtīts uz Klīvlendas "Monsters" vienību, no kuras uz NHL savukārt pārcelts Latvijas vārtsargs Matīss Kivlenieks.

"Viss ir kārtībā," teica Merzļikins. "Es mīlu hokeju un vismaz tikšu uzspēlēt kādās spēlēs. Tomēr vienlaikus šis "sūkā". Ne tāpēc ierados šeit. Esmu šeit, lai spēlētu NHL, nevis Klīvlendā. Man gan nepieciešams progresēt un gūt pašpārliecinātību. Šī būs perfekta iespēja to dabūt."

Hokejistam teikts, ka viņš Klīvlendas komandā pavadīs nedēļu, ja vien kas slikts neatgadīsies ar "Blue Jackets" pirmo vārtsargu Jonasu Korpisalo vai Kivlenieku. Paredzams, ka Korpisalo laukumā dosies visās trijās "Blue Jackets" vienības spēlēs, kuras paredzētas nedēļas laikā.

"Viņi uzreiz bija atklāti," klāstīja Merzļikins. "Man tika teikts, ka tas nav jebkāds sods. Tas tiek darīts manis labā, kam es piekrītu, jo netieku spēlēt."

Bijušajam Šveices spēcīgākās līgas (NLA) "Lugano" vienības līderim bijis grūti pierast neregulārām iespējām tikt laukumā. Vārtsargs piecu nedēļu laikā vien trīs reizes sācis spēli vārtos, bet vēl viena mača otrajā periodā nomainīja Korpisalo, toreiz atvairot visus 19 pretinieku metienus.

Merzļikins žurnālistam Āronam Porclainam atklāja, ka vienubrīd hokejists pat gandrīz lūdzis "Blue Jackets" treneriem un vadībai, vai viņi nevar viņu nosūtīt uz Klīvlendu, lai viņš tiktu pie spēļu prakses.

"Taču izrunāju to pie sevis un noteicu: "Kāpēc gan man tas būtu jādara?” Ja būtu vēlējies spēlēt Klīvlendā, paliktu Šveicē. Kāpēc gan man būtu jādodas uz Klīvlendu? ASV ierados, lai spēlētu NHL, nevis Klīvlendā. Vienreiz to apdomāju, bet neko viņiem neprasīju. Tagad gan tas noticis [smejas]. Pieņemšu to. Ticu, ka man tas nāks par labu un treneris [Džons Tortorella] būs priecīgs par manu iespēju tikt laukumā," sprieda vārtsargs.

Žurnālists uzsvēra, ka "Blue Jackets" vadība – kuras ģenerālmenedžeris Jarmo Kekalainens iepriekš uzskatījis Merzļikinu par labāko vārtsargu pasaulē ārpus NHL – jau iepriekš saskārusies ar Latvijas hokejista ambīcijām. Kad hokejists pavasarī veica pārrunas ar Kolumbusas vienības vadību par abu pušu līgumsaistībām, Merzļikins izteica prasības, kuras neļāva viņam 2018./2019. gada sezonas izskaņā tikt nosūtītam uz AHL. "Blue Jackets" vadību šāds solis nelāgi pārsteidzis. Šī iemesla dēļ Merzļikins debiju uz Ziemeļamerikas lieluma laukumiem varēja veikt vien septembrī.

"Patiesībā sāku nogurt no rezerves vārtsarga lomas. Gribu teikt to, ka vēlos spēlēt. Vēlos baudīt hokejista dzīvi. Man nav nekas pret Korpi. Viņš ir mans draugs un labs vārtsargs. Taču vārtos vieta ir tikai vienam cilvēkam," atklāts savos izteikumos bija Merzļikins.

Latvijas hokejists arī izmantojis iespēju apvaicāties Korpisalo par Klīvlendas komandu, kurā soms 2016./2017. un 2017./2018. gadu sezonās pavadīja 24 spēles.

"Viņš man stāstīja, ka vienreiz ticis nosūtīts uz AHL pat Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma laikā. Labi, ka viņš man to pateica, jo citādi jau plānoju pirkt lidojumu biļetes man un draudzenei uz Bora Bora vai Maiami," nosmēja hokejists.

Merzļikins šosezon piedalījies četrās NHL spēlēs, vidēji mačā ielaižot 3,9 vārtus un atvairot 88,2% pretinieku metienu. Ar viņu vārtos Kolumbusas vienība vēl nav uzvarējusi. Savukārt Korpisalo piedalījies 12 spēlēs, kurās izcīnītas piecas uzvaras, bet vārtsargs vidēji spēlē ielaidis 3,14 vārtus un atvairījis 89,2% metienu.

Latvijas hokejistam debijas spēle AHL sagaidāma piektdien mājās pret Ņikitas Jevpalova pārstāvēto Lavālas "Rocket" vienību. Abas komandas sestdien Klīvlendā tiksies vēlreiz.