Merzļikins nomaina Korpisalo septiņu ielaistu ripu spēlē

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Kolumbusas "Blue Jackets" pirmdien zaudējumā pieļāva septiņus pretinieku vārtu guvumus, no trešā perioda sākuma vārtos stājoties Latvijas izlases hokejistam Elvim Merzļikinam, kurš nomainīja kolēģi Jonasu Korpisalo.

"Blue Jackets" vienība izbraukumā ar rezultātu 3:7 (3:2, 0:3, 0:2) zaudēja Karolīnas "Hurricanes" vienībai. Spēles pirmās 40 minūtes viesu vārtus sargāja Jonass Korpisalo, kuru pirms pēdējās trešdaļas nomainīja Elvis Merzļikins.

Spēles rezultātu jau pēc 26 sekundēm ar atkārtotu metienu atklāja Kams Atkinsons, bet piecas minūtes vēlāk Džeimsu Reimeru kritienā pārspēja Būns Dženers – "Blue Jackets" vadībā ar rezultātu 2:0.

Sebastians Aho ar ārkārtīgi stipru metienu uz brīdi deficītu samazināja, bet Kevins Stenlunds īsi pēc "Blue Jackets" vairākuma beigām, trāpot pa lidojošu ripu, panāca rezultātu 3:1. Tomēr pēdējais vārds trešdaļā piederēja Džordanam Stālam, kurš izlīda Korpisalo sargāto vārtu priekšā, nepilnu pusotru minūti pirms perioda beigām pārspējot vārtsargu.

Otrā perioda sākumā ripu birums vien turpinājās. "Blue Jackets" aizsargi pusminūtes laikā nepieskatītus pie vārtiem atstāja Broku Makginu un Teuvo Terevainenu, kuri jau panāca vadību mājiniekiem. Savukārt perioda izskaņā "Blue Jackets" vārti tika pamatīgi ielenkti, vairākumā izceļoties Nino Nīderreiteram.

Kolumbusas galvenais treneris Džons Tortorella lēma vārtos likt Merzļikinu, kuram savainojuma dēļ šī bija pirmā spēle pēc teju divu nedēļu ilga pārtraukuma. Tomēr tas neatrisināja komandas problēmas aizsardzībā. Merzļikins apstādināja Aho izgājienu uz viņa vārtiem, taču Kolumbusas komanda piedzīvoja vēl vienu sabrukumu. Mazāk nekā 20 sekunžu laikā gan Makgins, gan Stāls izcēlās ar precīziem raidījumiem, pielabojot ripas lidojuma virzienu.

Elvis Merzļikins viesu vārtos atvairīja septiņus no deviņiem metieniem, bet Korpisalo tika galā ar 20 no 25 pa viņam vārtiem izpildītajiem raidījumiem. Savukārt mājinieku panākumu ar 37 no 40 tvertām ripām kaldināja Reimers. Karolīnas komandas labā četrus punktus sakrāja Makgins (2+2) un Teravainens (1+3), kurš trīs no punktiem guva pret savu tautieti Korpisalo.

Kolumbusas komanda ar 18 punktiem 17 spēlēs atrodas piektajā vietā Centrālajā divīzijā, kuras trešo pozīciju ar 20 punktiem 13 spēlēs ieņem "Hurricanes".

"Blue Jackets" pēc trim spēlēm izbraukumā atgriezīsies Kolumbusā, kur komanda ceturtdien uzņems Našvilas "Predators" hokejistus.

Savukārt Sanhosē "Sharks" ar rezultātu 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) pieveica Anaheimas "Ducks" vienību.

Rūdolfs Balcers uzvarētāju rindās spēlēja otrajā uzbrucēju virknējumā, 1:15 no 14:15 laukuma pavadītajām minūtēm spēlējot vairākumā. Uzbrucējs divreiz izpildīja spēka paņēmienus, divreiz atņēma pretiniekiem ripu, bloķēja vienu metienu, vienreiz pazaudēja ripu un spēli noslēdza ar lietderības koeficientu -1.

Rezultātu viesu labā pirmajā minūtē atklāja Sams Stīls, kurš veiksmīgi aizmuka pretuzbrukumā, ripai vārtos nonākot no "Sharks" aizsarga. "Sharks" gan rezultātu izlīdzināja, vairākumā izceļoties Džonam Lenardam, kuram tie bija pirmie vārti NHL.

Otrajā trešdaļā mājiniekus vadībā izvirzīja Kevins Labanks, kurš no neērta leņķa izpildīja atkārtotu metienu, ripai pirms ielidošanas vārtos atsitoties pret vārtsargu Džonu Gibsonu. Savukārt rezultātu 3:1 jau panāca Logans Kutjūrs.

Mača pēdējā periodā "Ducks" vienus vārtus atguva, laukumā atrodoties tieši Balcera virknējumam. Anaheimas komanda lielā ātrumā pārgāja uzbrukumā, epizodi ar precīzu metienu noslēdzot Maksam Komtuā. Atlikušo 18 minūšu laikā viesi gan nespēja panākt papildlaiku, uzvaru svinot laukuma saimniekiem.

"Sharks" ar 13 punktiem 14 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu divīzijā, kurā vienu pozīciju augstāk ar 15 punktiem 16 mačos atrodas "Ducks" komanda.

Sanhosē hokejisti ceturtdien viesosies Sentluisā, kur vienība aizvadīs pirmo no divām spēlēm izbraukumā pret "Blues" vienību.