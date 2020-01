Merzļikins pēc Korpisalo atveseļošanās atgriezīsies rezervē

Latvijas izlases hokejists Elvis Merzļikins februārī, kad vārtos atkal varēs stāties savainotais Nacionālās hokeja līgas (NHL) Kolumbusas "Blue Jackets" kluba pamatvārtsargs Jonass Korpisalo, atgriezīsies komandas rezervē, ziņo medijs "The Athletic".

"Blue Jackets" kluba vadība jau kopš pagājušā gada pavasara nav bijusi droša par to, kā apieties ar nevaldāmo Merzļikina raksturu, raksta medija "The Athletic" žurnālists Ārons Porclains. Merzļikins klubam pievienojās no Šveices vienības "Lugano" 2019./2020. gada NHL sezonas izslēgšanas spēļu laikā, ar savu tēlu kluba ģērbtuvēs pārsteidzot Kolumbusas vienības hokejistus.

Kluba vārtsargu treneris Menijs Legasī bijis pirmais Kolumbusas vienības pārstāvis, kurš guvis ticību par Merzļikina vietu komandā.

"Šis puisis strādā," stāsta Legasī, kurš jau pavasarī dienu pēc dienas "play-off" laikā darbojās ar Merzļikinu. "Viņam ārprātīgi patīk sacensties. Viņš vēlas apgūt visu un darīs jebko, lai progresētu. Mēs kopā esam pavadījuši daudz laiku, kas man ļāvis saprast viņa būtību. Zinu, ka viņam ir lielas personības reputācija, taču viņš pret cilvēkiem attiecas cieņpilni. Viņš izmanto "lūdzu" un "paldies", kas man ļoti patīk."

Komplimentus par vārtsarga raksturu turpina izteikt arī kluba galvenais treneris Džons Tortorella, kurš jau iepriekš paudis sajūsmu par Merzļikinu.

"Rakstura ziņā viņš ir sarežģīts cilvēks, kas man ļoti patīk," izsakās Tortorella. "Taču, domāju, ka viņš ir arī garīgi stiprs. Viņš jau paspējis saskarties ar vairākām lietām, bet spējis labi ar to tikt galā."

Tostarp galvenais treneris atgādināja par sezonas sākumu, kuru Merzļikins pārsvarā pavadīja uz rezervistu soliņa.

"Sezonas ievadā Elvim šķita, ka katrā spēlē jāpaveic kas īpašs," atminējās Legasī, kurš pats savulaik kā vārtsargs spēlēja NHL. "Ņemot vērā, kā spēlēja Korpisalo, Elvis reti tika pie iespējas. Tāpēc viņš uzskatīja, ka viņam jārāda īpašs sniegums."

Uzskatāmākais piemērs bijusi 23. novembrī aizvadīta spēle pret Vinipegas "Jets" vienību, kad Merzļikins kļūdījās, spēlējot ar nūju, un "asistēja" pretinieku komandai uzvaras vārtos.

Merzlikins’ clear fails and the resulting shot deflects off Savard. 4-3 Jets #CBJ pic.twitter.com/45MsKsigBs — Alison (@AlisonL) November 24, 2019

"Tagad, kamēr Korpi nevar spēlēt, Elvis zina, ka vārti ir viņa. Tam līdzi nāk zināms miers. To var saskatīt viņa sniegumā. Viņš patiesi spējis iejusties," vārtsarga sniegumu analizē vārtsargu treneris.

Latvijas izlases hokejists vārtos stājies pēdējās septiņās Kolumbusas komandas spēlēs. "Blue Jackets" šo maču laikā izcīnījusi piecas uzvaras, bet Merzļikins vidēji spēlē ielaidis vien 1,88 vārtus, kā arī atvairījis 94,3% pretinieku raidījumu. Rezervē šo spēļu laikā bijis cits Latvijas hokejists Matīss Kivlenieks, kurš tika izsaukts no Kolumbusas vienības fārmkluba Klīvlendas "Monsters".

"Protams, ka palīdzējusi iespēja spēlēt vienu spēli pēc otras," to pašu apstiprina arī Merzļikins. "Šī izbraukuma spēļu sērija bija pirmā iespēja sajust sevi, sajust savu spēli un redzēt, uz ko esmu spējīgs. Nevēlos par jebko domāt vai kaut ko vērtēt. Jūs [mediji] esat tie, kuri vērtēs un komentēs. Pats vēlos tikai spēlēt hokeju un to izbaudīt."

"Blue Jackets" ģenerālmenedžeris Jarmo Kekalainens un Tortorella bieži sprieduši par Merzļikinu, uzsver Porclains. Komandas vadība uztraucas, lai vārtsargs – galvenā trenera vārdos – "pāragri nesadomātos".

Tortorella arī atklājis, ka tas bijis viņš, nevis Merzļikins, kurš izlēmis, ka vārtsargs pirmās spēles pēc Korpisalo savainojuma nebūs pieejams medijiem. Kluba vadība vēlējās, lai Latvijas hokejists koncentrētos uz jauno pamatvārtsarga lomu, bet liegumu atcēla pēc viņa pirmajām divām uzvarām NHL.

Lai gan Merzļikina sniegums nupat aizvadītajā četru spēļu izbraukuma sērijā palielinājis kluba uzticēšanos viņam, Legasī skaidri dara zināmu, ka Korpisalo atgūs savu vietu vārtos. Somijas hokeja vārtsargs laukumā pēc ceļgala operācijas varēs, visticamāk, doties februāra vidū.

"Korpi nopelnīja pamatvārtsarga lomu," pauž Legasī. "Viņš iekļuva Visu zvaigžņu spēlē. Taču arī Elvja paveiktais ir lielisks stāsts. Viņš strādāja smagi, lai būtu gatavs savai iespējai, un to pārsvarā ir spējis izmantot. Viņš šo brīdi nopelnīja."

Kolumbusas kluba vadība gan saglabā sev ierasto nevēlēšanos reklamēt gados jaunus spēlētājus. Tomēr Merzļikins ir pietiekami pievilcīgs tēls, ka "Blue Jackets" vienībai varētu neatlikt citi varianti, min žurnālists. Sestdien maču pret Lasvegasas "Golden Nights" apmeklējuši līdzjutēji, kuri valkājuši Elvisam Preslijam raksturīgas brilles, kā arī plakātus, svinot "Elvisa atgriešanos Lasvegasā".

"Neesmu vēl neko sasniedzis," pietāti saglabā pats Merzļikins. "Nevēlos par neko domāt. Vēlos tikai spēlēt hokeju. Tas ir vienīgais, kam ir nozīme. Un, protams, daudz treniņiem ar Meniju," sev ļoti tuvo vārtsargu treneri piemin Latvijas hokejists.

Kolumbusas vienība nākamo regulārās sezonas spēli aizvadīs otrdien, mājās uzņemot Bostonas "Bruins" hokejistus. "Blue Jackets" komandas veiksmīgā spēļu sērija ļāvusi tai pietuvoties izslēgšanas spēļu zonai. Klubs 46 spēlēs atzīmējies ar 52 punktiem, un atpaliek vien pa diviem punktiem no astotajā vietā Austrumu konferencē esošās Filadelfijas "Flyers" vienības.