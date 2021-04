Merzļikins pikts par neveiksmju sēriju: negribam nokļūt 'Sabres' situācijā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets" nonākusi neapskaužamā situācijā, jo no šķietami stabilas Stenlija kausa dalībnieces kļuvusi par Centrālās divīzijas pastarīti, kas vairs netiek "play off". Neveiksmju sēriju smagi pārdzīvo "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins, kurš sarunā ar žurnālistiem neslēpa, ka tādēļ naktīs grūti gulēt.

"Blue Jackets" ceturtdien ar 1:3 zaudēja Tampabejas "Lightning", bet Merzļikins spēlē pret pašreizējiem Stenlija kausa īpašniekiem atvairīja 25 no 27 metieniem un bija viens no labākajiem savas komandas rindās. Kolumbusas komandai tā bija astotā neveiksme pēc kārtas un 15. zaudējums pēdējās 17 spēlēs. "Blue Jackets" šajā sezonā atlikušas septiņas spēles, bet komanda saglabā tīri teorētiskas iespējas vēl iespraukties starp "play off" dalībniecēm.

"Mēs spēlējām labi. Vienīgais, ka es esmu noguris. Noguris no zaudējumiem. Zinu, ka cenšamies no visas sirds, bet tas sāk kļūt tracinoši. Ir tā, kā ir. Teikšu godīgi, sāpīgi sēdēt ģērbtuvē. Ticiet, mēs cenšamies. Mēs nepadodamies," pēc zaudējuma teica Merzļikins, kurš neslēpa, ka labprāt "izsvītrotu šo gadu un par to nedomātu".

Merzļikins neslēpa, ka neveiksmju josla ietekmē viņu arī personīgi, jo naktīs nevarot pagulēt. Latviešu vārtsargs gan cer, ka komandai neklāsies tik slikti, kā iet cita Latvijas hokejista Zemga Girgensona pārstāvētajai Bufalo "Sabres". Bufalo komanda šosezon piedzīvoja 18 zaudējumus pēc kārtas un ir līgas vājākā komanda jau vairākas sezonas.

"Negribu, ka nokļūstam tādā situācijā, kā Bufalo. Viņiem tas bija ļoti smagi, bet viņi atrada, kā to labot un tika pie uzvaras. Mums arī ir jāatrod šis ceļš," piebilst Merzļikins.

Runājot par pašu spēli, Merzļikinam nācās komentēt otro vārtu zaudējumu. Trešā perioda vidū Merzļikinam pa aizsargķiveri ar nūju trāpīja pretinieku hokejists Alekss Kilorns, kurš mirkli vēlāk atdeva piespēli Ondžejam Palatam, kurš savukārt pārspēja latviešu vārtsargu, panākot 2:1 "Lightning" labā.

Killorn's stick hit Merzlikins' helmet but the goaltender did have time to reset before the next shot. #CBJ #TBLightning pic.twitter.com/5W9i1eghih — Alison (@AlisonL) April 23, 2021

"Acīmredzami, ka nav patīkami, ja sejā saņem sitienu ar nūju. Pat nezinu, kā man būtu jāatvaira šajā situācijā…. Es patiešām nevēlos par to runāt," sacīja latviešu vārtsargs.

Merzļikins par notikušo nesānēma skaidrojumus no tiesnešiem, tos nesaņēma arī "Blue Jackets" galvenais treneris Džons Tortorella. "Es to nedrīkstēju apstrīdēt. Tur bija jābūt noraidījumam par bīstamu spēli ar augsti pacetu nūju," dusmīgs bija treneris, kurš priekšlaicīgi atstāja preses konferenci.