Merzļikins: protams, ka komandai pēc spēles atvainojos

Latvijas izlases vārtsargs Elvis Merzļikins pēc svētdien pieļautajām kļūdām Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēles trešajā trešdaļā ģērbtuvē atvainojies pārējai Kolumbusas "Blue Jackets" vienībai, raksta medijs "The Athletic".

Jau ziņots, ka divas Elvja Merzļikina kļūdas svētdien aizvadītajā spēlē ļāva Čikāgas "Blackhawks" komandai ar rezultātu 3:1 uzvarēt Kolumbusas "Blue Jackets" vienību.

Abās situācijās Latvijas vārtsargs kļūmi pieļāva, dodoties ārpus vārtiem, lai spēlētu ar nūju. Merzļikins šādu spēles manieri piekopj daudz biežāk nekā komandas biedrs Jonass Korpisalo, taču parasti tas nāk par labu "Blue Jackets" komandai, kura tādējādi var ātri uzsākt uzbrukumu, raksta medija "The Athletic" žurnālists Ārons Porclains.

"Šonakt kļūdījos nevis vienreiz, bet divreiz," žurnālistiem atzina vārtsargs. "Komanda nebija to pelnījusi."

Pirmajā no divām epizodēm Merzļikins aizvārtē izpildīja ļoti vāju piespēli, kuru pārtvēra šveicietis Pjuss Suters. "Blackhawks" uzbrucējs ripu uzreiz raidīja vārtu virzienā, tai atsitoties pret Merzļikina slidu un nonākot vārtos.

Hokejists ne tikai tehniski kļūdījās piespēlē, bet arī slikti nolasīja laukumu, atzina "Blue Jackets" galvenais treneris Džons Tortorella. "Viņam bija iespēja ripu raidīt uz otru ledus pusi," atzina speciālists. "Pareizā piespēle bija viņam aiz muguras."

"Ripa iesprūda pie apmales, un man vajadzēja to mest ar neērto lāpstiņas pusi," situāciju atminējās pats Merzļikins. "Mēs, vārtsargi, nespēlējam tik labi ar neērto lāpstiņas pusi. Tāpēc man varbūt nevajadzēja to mest no neērtās puses."

Savukārt sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Merzļikins nespēja apstrādāt ripu. Klāt pieslidojot pretinieku hokejistam Filipam Kuraševam, vārtsargs centās atgriezties vārtos, taču ar labo kāju atsitās pret vārtu pamatni, tādējādi paklūpot. Pirms pilnvērtīgas līdzsvara atgūšanas Patriks Keins jau bija raidījis ripu vārtos. Merzļikinam pēc ielaistās ripas atlika vien dusmās nokliegties.

"Es pieļāvu milzīgas kļūdas," noteica vārtsargs. "Saprotams, ka visa atbildība gulstas uz maniem pleciem. Nesākšu attaisnoties, bet veiksme nebija manā pusē."

Merzļikinam tika vaicāts, vai pirmā kļūda samazināja viņa pārliecību, tādējādi radot arī otro kļūmi.

"Neesmu vairs bērns. Esmu pietiekami psiholoģiski spēcīgs. Šajā līgā esmu iemācījies, ka gan labās, gan sliktās lietas jāaizmirst. Neuztraucos par pirmo kļūdu. Varbūt biju mazliet nobijies doties ārā no vārtiem, bet tas ir hokejs. Tev jāaizmirst tas un jācenšas uzvarēt spēle. Vienīgā problēma ir tāda, ka kļūdījos pat otro reizi," klāstīja Merzļikins.

"Nē, nebiju nobijies, un turpināšu doties ārā no vārtiem," piebilda hokejists.

"Blue Jackets" vadība bija saniknota, kad pagājušās sezonas sākumā Merzļikins trešā perioda izskaņā devās ārā no vārtiem un kļūdījās spēlē pret Vinipegas "Jets", pretiniekiem izraujot uzvaru ar rezultātu 3:4. Šoreiz komandas pārstāvji apzinās, ka vārtsargam nepaveicās.

"Viņš centās spēlēt ar ripu," atzina uzbrucējs Būns Dženers. "Tā mēdz notikt. Mēs viņu "pacelsim"."

"Spēle ar ripu ir daļa no viņa spēles manieres," sacīja Tortorella. "Parasti viņš to dara diezgan labi. Viņam tas jāsagremo, un zinu, ka tas viņam būs ļoti grūti. Taču viņš šeit pavadītajā laikā ir nobriedis, un būs gatavs aizvadīt savu nākamo spēli."

Pats Merzļikins atklāja, ka viņš ģērbtuvē jau atvainojās visai pārējai "Blue Jackets" komandai.

"Protams, ka atvainojos," atzina vārtsargs. "Kā jau labā komandā, mani atbalstīja. Par citām lietām jums nav jāzina tāpēc, ka tām jāpaliek ģērbtuvē."

Nākamo spēli Kolumbusas vienība aizvadīs otrdien, kad tiksies ar Dalasas "Stars".

"Blue Jackets" ar 11 punktiem desmit spēlēs Centrālajā divīzijā ieņem otro vietu.