Merzļikins sadursmē ar 'Senators' uzbrucēju gūst savainojumu

Latvijas hokeja vārtsargs Elvis Merzļikins no Kolumbusas "Blue Jackets" Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē pret Otavas "Senators" vienību guva savainojumu un maču nepabeidza.

Merzļikina pārstāvētā "Blue Jackets" vienība ar rezultātu 4:3 pagarinājumā pārspēja Otavas "Senators", kas uz šo maču izsauca citu latvieti Rūdolfu Balceru, bet viņš mača pieteikumā neiekļuva. Līdz ar to "Blue Jackets" pārtrauca astoņu zaudējumu sēriju.

Mača otrajā trešdaļā "Senators" uzbrucējs Entonijs Duklērs devās uz Merzļikina sargātajiem vārtiem un uztriecās latvietim virsū. Vārtsargs, cenšoties apturēt pretinieka mēģinājumu gūt vārtus, cieta sadursmē. Pie viņa piesteidzās komandas ārsts un tika nolemts, ka Merzļikins spēli turpināt nevarēs.

Joonas Korpisalo has entered the game after Anthony Duclair collided with Elvis Merzlikins on a breakaway.#CBJ | @BlueJacketsNHL pic.twitter.com/gEzCzmpvzg