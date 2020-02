Merzļikins sauc 'Flyers' par neērtu pretinieku; 'Blue Jackets' treneris nevēlas pārspīlēt

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" galvenais treneris Džons Tortorella pēc ceturtdienas mača nevēlējās aizrauties ar Filadelfijas "Flyers" spēles manieres analīzi, ko bija veicis Latvijas izlases hokejists Elvis Merzļikins.

Kolumbusas klubs mājās ar rezultātu 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) otro reizi triju dienu laikā piekāpās Filadelfijas "Flyers" hokejistiem.

Elvis Merzļikins vārtos tika galā ar 29 no 33 pretinieku metieniem. Vārtsargs vēl pirms otrdienas mača kopš kluba pamatvārtsarga Jonasa Korpisalo savainojuma nebija vienā mačā ielaidis vairāk par trim vārtiem, taču tagad tas noticis divās spēlēs pēc kārtas.

"Viņi spēlē citādāku hokeju," par "Flyers" komandu pēc spēles medijam "The Athletic" izteicās Merzļikins. "Viņi spēlē no vienas malas uz otru, kur ir grūti tikt, un tad met cauri spēlētāju slidām, cenšoties atrast rikošetu. Tā viņi darīja Filadelfijā un tā bija arī šeit."

Latvijas hokejists, kurš mača gaitā saskārās ar maz metieniem no vārtu priekšas, pirmos vārtus ielaida pēc nelāgas notikumu sakritības. Aizsargs Vladislavs Gavrikovs cīņā pie vārtiem nogāza Trevisu Konečniju, pret kura slidu pēc metiena no zilās līnijas atsitās ripa, kas nonāca vārtos.

"Šī pirmā komanda, pret kuru esmu manījis šādu spēles manieri. Man jāizdomā, kā pret tādu spēlēt. Jāapgūst viņu spēles stils un jāpielāgojas," atzina vārtsargs.

Savukārt komandas galvenais treneris Džons Tortorella preses konferencē pēc mača bija diezgan mazrunīgs. Speciālistam vilšanos sagādāja otrajā trešdaļā nepilnu divu minūšu laikā ielaistie divi vārti.

"Otrie vārti pēc mūsu kļūdas – tas bija sāpīgi," atzina amerikāņu treneris. "Pēc tam mēs uzbrukuma zonā pārkāpjam noteikumus [un ielaidām vēl vienus vārtus]. Uzskatu, ka noturējāmies spēlē, smagi cīnījāmies. Spēles izskaņā atradām veidu, kā zaudēt."

Trenerim tika arī vaicāts par Merzļikina izteikumiem, kuros Latvijas izlases hokejists analizēja "Flyers" vienības izpildījumu.

"Daudz metienu no zilās līnijas, pie laukuma apmales. Varēja redzēt, ka viņi cenšas tādus izpildīt. Taču nevēlos pārlieku to analizēt. Tā bija hokeja spēle. Metieni nāk no daudz pozīcijām," īgni izteicās Tortorella.

"Blue Jackets" vienība jau piedzīvojusi septiņus zaudējumus pēc kārtas, no kuriem četri gan bijuši papildlaikā vai pēcspēles metienos. Kolumbusas komanda, pateicoties papildlaikā izcīnītajam punktam, pakāpusies uz sesto vietu Austrumu konferencē. Tā 62 spēlēs sakrājusi 73 punktus.

Kolumbusas komandai sestdien paredzēts mačs viesos pret Nešvilas "Predators" klubu.