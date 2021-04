Merzļikins 'sausā' uzvarā atvaira 41 metienu; Bļugers izkaujas

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien kaldināja Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Kolumbusas "Blue Jackets" uzvaru, atvairot visus Detroitas "Red Wings" komandas izpildītos metienus, bet Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Teodors Bļugers piedalījās kautiņā,

"Blue Jackets" hokejisti ar rezultātu 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienos mājās pieveica "Red Wings".

Elvis Merzļikins mājinieku vārtos atvairīja 41 raidījumu, kā arī divus "bullīšus", kurus izpildīja Jakubs Vrāna un Adams Ērnijs. Hokejistam tā ir septītā "sausā" spēle NHL karjerā un otrā šosezon, kā arī otrā reize karjerā, kad Merzļikins vienā spēlē atvairījis 41 metienu, ziņo medijs "The Athletic".

Viņa rezerves vārtsarga lomā iejutās Matīss Kivlenieks, kurš aizstāj savainoto Jonasu Korpisalo.

Abas komandas spēles gaitā izveidoja pietiekami daudz vārtu gūšanas iespēju, bet gan Merzļikins, gan viesu vārtu vīrs Tomass Graiss tika galā ar katru no tām. "Blue Jackets" komanda vienreiz gan izcēlās ar vārtu guvumu, bet spēles tiesneši pēc video atkārtojuma noskatīšanās konstatēja aizmugures pārkāpumu. "Red Wings" labā Graiss atvairīja 33 metienus.



Kolumbusas komandas rindās ar precīziem pēcspēles metieniem izcēlās Patriks Laine un Olivers Bjorkstrands, bet Merzļikins tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Savukārt tūlīt pēc panākuma izcīnīšanās vārtsargs, kurš iepriekš nav slēpis ģērbtuvē valdošo panīkumu, viens pats palecoties gaisā, imitēja kādreiz ierasto praksi apskaut jau aizmainīto komandas biedru Niku Folinjo, un pēc spēles atzina, ka viņam pietrūkst uzbrucējs.

"Blue Jackets" tādējādi lauzusi deviņu zaudējumu sēriju, ar 42 punktiem 51 mačā saglabājot pēdējo, astoto vietu Centrālajā divīzijā. Pozīciju augstāk ar 43 punktiem 51 spēlē ir "Red Wings" hokejisti.

Kolumbusas vienība sestdien viesosies pie Karolīnas "Hurricanes" komandas.

Savukārt Pitsburgas "Penguins" mājās ar rezultātu 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) zaudēja Bostonas "Bruinas" komandai.

Teodors Bļugers laukumā pavadīja 12:57 minūtes, no kurām 73 sekundes uzbrucējs spēlēja mazākumā. Hokejists uzvarēja divos no astoņiem iemetieniem, vienreiz atbruņoja pretinieku no ripas, kā arī nopelnīja piecas soda minūtes par kaušanos.

Latvijas hokejists trešajā trešdaļā izkāvās ar viesu aizsargu Džeremiju Lauzonu. Konflikts radās pāris minūtes pēc asumiem pie "Bruins" vārtiem, kuros iesaistīts bija Sidnija Krosbija virknējums. Bļugeram tas bija ceturtais kautiņš NHL karjerā, liecina interneta mājaslapa "hockeyfights.com".

Viesi jau pirms dūru izvicināšanas atradās vadībā, pateicoties otrā periodā izpildītam Davida Krejči metienam. Savukārt tūlīt pēc kautiņa sekoja vārtu guvumi Breda Maršāna un Teilora Hola izpildījumā. Džefs Kārters divarpus minūtes līdz spēles beigām atguva vienus vārtus, bet "Penguins" nācās tāpat piekāpties ar rezultātu 1:3.

Jāpiemin, ka pēc spēles Bļugers ap kreiso roku turējis ledu, ziņo medijs "Tribune-Review".

"Penguins" ar 67 punktiem 50 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu divīzijā, kuras ceturtajā pozīcijā ar 62 punktiem 48 spēlēs atrodas "Bruins".

Ceturtdien Pitsburgas hokejisti uzsāks divu spēļu ciklu ar Vašingtonas "Capitals" vienību.