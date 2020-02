Merzļikins sevi nodēvē par mazu kucēnu

Latvijas izlases hokejists Elvis Merzļikins pēc kārtējās Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnītās uzvaras sevi nodēvējis par mazu kucēnu, kuram vēl jāapgūst spēle ar nūju, vēstī medijs "The Athletic".

Kolumbusas klubs svētdien izcīnīja jau sesto uzvaru pēc kārtas mačos, kuros vārtos stājies Merzļikins. "Blue Jackets" vienība viesos ar rezultātu 4:3 pieveica Monreālas "Canadiens" hokejistus.

Merzļikins pirmā perioda izskaņā laikus pameta savus vārtus, steidzot uz iemetiena apli pēc ripas, kuru centās panākt arī "Canadiens" uzbrucējs Neits Tomsons. Riskantā rīcība atmaksājās, vārtsargam ripu izmetot ārpus zonas un panākot pārmetienu.

Latvijas hokejists pēc mača neslēpa, ka šajā spēles elementā guvis iedvesmu no "Canadiens" vārtu vīra Kerija Praisa.

"Manuprāt, viņš nav "varbūt labākais", bet gan pats labākais," teica Latvijas hokejists par Praisa prasmēm darbībā ar nūju. "Redzēt vārtsargu, kurš tā spēlē ar ripu, ir vienkārši skaisti. Es savukārt esmu jaunais puisis, kurš tikko ienācis līgā un vēlas mācīties. Par to arīdzan domāju. Redzēju, cik mierīgi viņš [Praiss] pamet vārtus. Es esmu kā mazs kucēns, kurš visur skrien un cenšas labi nospēlēt."

Precīza vārtsarga spēle ar nūju var izpalīdzēt komandas aizsargiem, kā arī traucēt pretinieku vienībai sekmīgi iemest ripu zonā. Veiksmīgā epizode Merzļikina izpildījumā, visticamāk, izpelnījusies arī cieņu no Praisa, uzsvēra raksta autors Toms Rīds.

32 gadus vecais Praiss jau aizvada 13. sezonu NHL, kuru laikā viņš sešas reizes piedalījies Visu zvaigžņu spēlē, kā arī atdevis 13 rezultatīvas piespēles. Svētdien viņam padevās ievadīt "Canadiens" uzbrukumu, kura izskaņā Merzļikins tvēra bīstamu Tomsona metienu.

Latvijas izlases hokejists cer ar laiku sasniegt Praisa līmeni šajā spēles elementā: "Es ceru. Plānoju spēlēt riskanti. Viņš riskē katru spēli, bet arī zina, ko dara. Tas man ir lielisks piemērs," atzina 25 gadus vecais hokejists.

Šāds ieradums hokejistam bijis jau Šveicē, kur viņš pārstāvēja "Lugano" vienību. To raksta autoram nenoliedza arī komandas treneris Maikls Lorenss.

"Teiksim tā – viņš nespēlēja pēc noteikumiem," īsi izteicās Lorenss.

Merzļikins mācību jau guva 23. novembrī aizvadītā spēlē, kad viņš tās izskaņā kļūdījās piespēlē. Ripu pārtvēra Vinipegas "Jets" uzbrucējs Endrū Kops, kurš nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām panāca uzvaru viesiem.

Merzlikins’ clear fails and the resulting shot deflects off Savard.

Pēc spēles komandas galvenais treneris Džons Tortorella brīdināja, ka pametīs preses konferenci, ja tiks uzdots kāds jautājums par šo tēmu. Speciālists nevēlējās plaši apspriest šo spēles elementu arī pēc svētdienas spēles.

"Pat neatbildēšu uz šo jautājumu, jo vienkārši vēlos, lai viņš atvaira metienus," teica Tortorella. "Par šo spēles sastāvdaļu pārlieku neuztraucos. Vēlos, lai viņš ar visu tiek galā noteiktā secībā. Viņam patīk spēlēt ar ripu, un to viņam neliegsim, bet neveikšu arī analīzi par to."

Lai gan pašam vārtsargam uzvarētā spēle deva jau desmito panākumu kopš 31. decembra, kas ir labākais rādītājs visā NHL, Merzļikins pēc mača nav bijis labā noskaņojumā. Hokejists pauda dusmas uz sevi par spēles 59. minūtē ielaistu ripu pēc Šī Vebera metiena. "Canadiens" komanda ar šo vārtu guvumu pietuvojās līdz rezultātam 4:3, bet neizšķirtu nespēja panākt.

"Neesmu priecīgs par pēdējo golu," teica Merzļikins. "Nezinu, ko teikt. Esmu ļoti nikns uz sevi. Bija grūti iejusties spēlē, jo nebiju nedēļu spēlējis. Bija grūti noķert ripu. Esmu vainīgs par pēdējiem vārtiem."

Habs aren’t going to go quietly. 4-3 now. #CBJ pic.twitter.com/P0hNKwM0qJ