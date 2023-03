Merzļikins slimības dēļ nospēlē tikai trešdaļu, Bļugeram un Girgensonam zaudējumi

Latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins slimības dēļ naktī uz trešdienu bija spiests priekšlaicīgi beigt Kolumbusas "Blue Jackets" spēli Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kamēr uzbrucēju Teodora Bļugera un Zemgus Girgensona pārstāvētās komandas piedzīvoja zaudējumus.

Neveiksmi piedzīvoja arī "Blue Jackets", kas viesos ar 4:5 (3:0, 1:1, 0:3, 0:1) pagarinājumā piekāpās Pitsburgas "Penguins", ciešot trešo zaudējumu pēc kārtas.

Merzļikins sāka šo spēli un pirmajā trešdaļā neielaida nevienu ripu, atvairot visus septiņus metienus. Tobrīd "Blue Jackets" atradās vadībā ar 3:0, bet otro trešdaļu Kolumbusas vārtos jau uzsāka Maikls Hačinsons, jo Merzļikins juties slims.

Jau pirms spēles Latvijas vārtsargs neesot juties labi, taču vajadzības gadījumā būtu varējis Hačinsonu vēlāk nomainīt, ja būtu tāda vajadzība.

Brad Larsen said postgame that Elvis Merzlikins was feeling something early on, but didn't think it would get to the point where he had to leave the game. He also said Merzlikins was available to return had something happened to Hutchinson. #CBJ