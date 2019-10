Merzļikins stājas vārtos otrajā periodā un atvaira visus metienus

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins trešdien tika pie trešās iespējas iziet laukumā regulārās sezonas spēlē, viņa pārstāvētajai komandai mājās ar rezultātu 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) piekāpjoties Edmontonas "Oilers" vienībai.

Spēles 10. minūtē "Oilers" vārtsargs Maiks Smits ar piespēli pāri laukumam ievadīja viesu uzbrukumu skaitliskajā vairākumā, kuru pēc Leona Draizaitla un Konora Makdeivida piespēlēm realizēja Džeimss Nīls. Savukārt perioda beigu pusē "Oilers" guva vārtus tieši pēc skaitliskā vairākuma beigām, Vācijas izlases uzbrucējam Draizaitlam šoreiz izceļoties ar gūtiem vārtiem.

Otrā perioda pirmajā minūtē "Oilers" jau panāca rezultātu 3:0. Kolumbusas vienības vārtsargs Jonass Korpisalo nespēja piespiest ripu pēc viesu metienu, bet to ar atkārtotu mēģinājumu no vārtu priekšas viņam garām nogādāja Džudžars Kaira.

Pāris minūtes vēlāk Leons Draizaitls ar Zaku Kasianu aizbēga divatā pret vienu Kolumbusas kluba vārtsargu, ar trešo metienu periodā jau sarūpējot otros vārtus. Tie arīdzan bija Draizaitla otrie vārti spēlē.

Šāds notikumu pavērsiens deva iespēju vārtos stāties Elvim Merzļikinam, kurš atlikušajās 35:04 minūtēs tika galā ar visiem 19 viesu raidījumiem. Īpaši zīmīgs bija brīdis trešajā periodā, kad vārtsargs apturēja Patrika Rasela iespēju gūt vārtus ātrajā uzbrukumā, laupot Dānijas hokejistu no saviem pirmajiem vārtiem NHL.

Here's the nice stop by Elvis Merzlikins on Patrick Russell #CBJ pic.twitter.com/6DZtPqsQLf