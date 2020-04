Merzļikins tiek pie jauna divu gadu līguma ar 'Blue Jackets'

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Kolumbusas "Blue Jackets" noslēdzis jaunu divu gadu līgumu ar latviešu vārtsargu Elvi Merzļikinu, kurš šosezon spoži debitēja pasaules spēcīgākajā līgā.

Līgums ar Merzļikinu noslēgts līdz 2021./2022. gada sezonas beigām. NHL apskatnieki vēsta, ka Merzļikina atalgojums bez piemaksām vienā sezonā būs četri miljoni ASV dolāru.

26 gadus vecais Merzļikins šajā sezonā ilgi nespēja tikt pie spēlēšanas, tomēr vēlāk savu iespēju izmantoja un kļuva par vienu no "Blue Jackets" uzvaru kaldinātājiem. Viņš šosezon piedalījies 33 spēlēs, no tām 31 laukumā dodoties no pirmās minūtes. Viņa kontā iar 13 uzvaras, deviņi zaudējumi pamatlaikā un deviņi zaudējumi pagarinājumā vai "bullīšos". Vidēji spēlē Merzļikins avairījis 92,3 % metienu un ielaidis 2,35 ripas savos vārtos.

Merzļikins šajā sezonā ir otrs visvairāk "sauso" spēļu aizvadījušais vārtsargs.

"Mēs vairākus gadus uzskatījām, ka Elvis Merzļikins ir labākais vārtsargs ārpus NHL, kamēr viņš spēlēja Šveicē. Šogad viņš pierādīja, ka viņam ir visas iespējas būt ļoti labam vārtsargam šajā līgā. Viņš ir ātrs, atlētisks un tēmēts uz uzvaru," saka "Blue Jackets" ģenerālmenedžeris Jarmo Kekalainens.

Pagājušajā nedēļā "Blue Jackets" pagarināja līgumu ar somu vārtsargu Jonasu Korpisalo, un ASV mediji vēstīja, ka, visticamāk, Kolumbusas klubs pagarinās līgumu arī ar Merzļikinu, kas tagad noticis. Abi vārtsargi šosezon bija vieni no "Blue Jackets" stūrakmeņiem.

Korpisalo šosezon aizvadīja 37 spēles, taču neilgi pirms NHL Visu zvaigžņu spēles un gadu mijas iedzīvojās savainojumā, tādējādi doto iespēju sevi apliecināt Merzļikinam. Pirms traumas gūšanas, soms šosezon vidēji spēlē ielaida 2,6 vārtus un tvēra 91,1% metienu.

2012. gada NHL draftā Merzļikinu ar kopējo 76. numuru izvēlējās Kolumbusa, tomēr viņš līdz pagājušam gadam izaugsmi "slīpēja" Šveices klubā "Lugano", kuras sistēmā viņš praktiski arī izauga par pasaules līmeņa vārtsargu.