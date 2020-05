Merzļikins turpina pretendēt uz NHL sezonas izcilāko momentu

Latvijas hokeja izlases un Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins līdzjutēju balsojumā pārspējis Bufalo "Sabres" uzbrucēju Džeku Aihelu, sasniedzot nākamo kārtu NHL konkursā, kurā tiek noskaidrots 2019./2020. gada sezonas izcilākais moments līdz Covid-19 radītajam pārtraukumam.

Merzļikins balsojumam nominēts, pateicoties astoņu spēļu laikā piecām aizvadītajām "sausajām" spēlēm jeb mačiem bez savos vārtos ielaistas ripas. Savukārt Aihels, kurš ir Latvijas izlases uzbrucēja Zemgus Girgensona komandas biedrs "Sabres" klubā, ievērību izpelnījies ar 17 rezultatīvām spēlēm pēc kārtas.

Sociālajā vietnē "Twitter" 69% līdzjutēju balsoja par Merzļikina "sausajām" spēlēm. NHL fanus uzklausa arī vietnē "Instagram", kurā ievākto balsu sadalījums nav publicēts.

Which are you taking today: Elvis Merzlikins' (@Merzly30) shutout binge or @Jackeichel15's 17-game point streak?

