Merzļikins turpmāk Latvijas izlasē spēlēs ar Kivlenieka 80. numuru

Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins turpmāk valstsvienībā spēlēs tikai ar 80. numuru, veltot to pērnvasar traģiski bojā gājušajam draugam un komandas biedram Matīsam Kivleniekam, sarunā ar žurnālistiem teica pats vārtsargs.

Merzļikins ceturtdien pilnvērtīgi pievienojās hokeja izlases treniņnometnei un aizvadīja treniņu uz ledus, kopā ar pāris hokejistiem. Līdz ar viņu uz ledus bija Kristaps Sotnieks, Patriks Zabusovs, Jānis Jaks un Oskars Lapinskis.

Vārtsargs, kurš ieradās Latvijā īsi pēc Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta beigām, uzsvēra, ka vajadzēs kādu laiku, lai pielāgotos lielajiem hokeja laukumiem, uz kuriem spēlē Eiropā.

"Ir grūtāk un nedaudz citādāk, līdz ar to metieni ir tālāk un ripai trajektorija, kur tikt, kļūst lielāka," skaidroja vārtsargs. "Jāpiešaujas. Nezinu, cik ātri tas būs. Es pats viņus [spēlētājus] sūtīju tuvāk pie manis, jo esmu tā pieradis, ka viss ir tuvu. Bija interesanti, bija arī grūti. Joprojām cīnos ar negulēšanu un pārlidojumu, tā kā ir vienkārši jāpierod."

Pirms tam Merzļikins Latvijas valstsvienībā spēlēja ar 30.numuru, taču turpmāk viņš spēlēs tikai ar 80., tādējādi izrādot cieņu pagājušajā vasarā traģiski bojā gājušajam Kivleniekam.

"Jā, tas ir mans jaunais numurs izlasē, kuru es vispār vairs nemainīšu," apstiprināja vārtsargs. "Kad Matīss gāja bojā, es prasīju, vai varētu pakārt viņa kreklu arēnā, bet, protams, viņam nebija tik daudz spēles izlasē un es nolēmu, ka kādu dienu būs pakarināts viņa numurs un mans uzvārds, un mēs būsim vienā kreklā un beigsim hokeja karjeru kopā."

