Merzļikins un Korpisalo treniņnometnē cīnīsies par 'Blue Jackets' pirmā vārtsarga lomu

Nacionālās hokeja līgas kluba Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargi Elvis Merzļikins un Jonass Korpisalo treniņnometnē cīnīsies par tiesībām sargāt vārtus pēc sezonas atsākšanas, tiek ziņots kluba tīmekļa vietnē.

Vienības galvenais treneris Džons Tortorella saka, ka nezina, kurš no abiem vārtsargiem stāsies Kolumbusas "Blue Jackets" vārtos, kad Stenlija kausa kvalifikācijas turnīrā tiks sākta sērija pret Toronto "Maple Leafs".

"Mums nav ne jausmas, kurš būs mūsu vārtsargs, kad sāksim spēlēt (2. augustā)," pirmdien treniņnometnes sākumā sacīja "Blue Jackets" treneris. "Es domāju, ka viņi pieņems šo lēmumu mūsu vietā. Tūlīt piebildīšu, ka abi ir pelnījuši iespēju ar tādu spēli kā šogad."

Korpisalo bilance sezonas pārtraukšanas brīdī bija 19-12-5 ar 2,60 vidēji mačā ielaistiem vārtiem un 91,1% atvairītu metienu, kā arī divām "sausām" spēlēm 37 mačos (35 – spēli uzsākot). Viņš pirmo reizi tika iekļauts NHL Visu zvaigžņu spēles dalībnieku sastāvā, taču nespēja tajā piedalīties, kad 29. decembrī guva ceļgala traumu, kuras dēļ viņš izlaida astoņas nedēļas.

Korpisalo gūstot savainojumu, Merzļikins uzsāka 21 no Kolumbusas nākamajām 24 spēlēm un sasniedza bilanci 12-5-4 ar vidēji mačā ielaistiem 1,97 vārtiem un 93,5% atvairītu metienu. Viņš pabeidza regulāro sezonu otrajā vietā vidēji mačā ielaistajos vārtos (2,35) un trešajā vietā – atvairītajos metienos (92,3%) starp debitantiem, kuriem bija vismaz piecas spēles. Latvijas vārtsargs ar Marku Andrē Flerī no Vegasas "Golden Knights" un Tūku Rasku no Bostonas "Bruins" dalīja arī otro vietu visu NHL vārtsargu vidū "sausajās" spēlēs (piecas).

Ne Korpisalo, ne Merzļikins NHL pēcsezonas spēlēs vēl nav piedalījušies. Agrāk "Blue Jackets" paļāvās uz Sergeju Bobrovski, kurš kā brīvais aģents komandu atstāja starpsezonā un parakstīja līgumu ar Floridas "Panthers".

"Tas būs nedaudz savādāk, bet es domāju, ka tā ir veselīga konkurence starp viņiem," sacīja "Blue Jackets" aizsargs Deivids Savārs. "Es domāju, ka mēs jūtamies droši ar abiem vārtsargiem vārtos. Un mēs esam ar prieku vērojam sacensību par pirmā vārtsarga vietu."

NHL valde un līgas spēlētāju arodbiedrība (NHLPA) piektdien parakstīja vienošanos, kas paver ceļu koronavīrusa pandēmijas ietekmētās sezonas atsākšanai 1. augustā. NHL atgriešanās spēlē plāna trešajā fāzē pirmdien tika atklātas klubu treniņnometnes, kurām sekos 24 komandu turnīrs divās Kanādas pilsētās – Edmontonā un Toronto.

Komandas 26. jūlijā dosies uz Edmontonu un Toronto, kur kvalifikācijas kārta, kam jānoskaidro Stenlija kausa izslēgšanas spēļu dalībnieki, sāksies 1. augustā.

Jau iepriekš klubu īpašnieki un spēlētāji vienojās arī par 24 komandu izslēgšanas spēļu formātu. Tas paredz "play-off" kvalifikācijas kārtā aizvadīt sērijas līdz trim uzvarām, pēc tam pārejot uz tradicionālo sēriju formātu līdz četrām uzvarām.

Līga un spēlētāju arodbiedrība arī vienojās, ka izslēgšanas spēles nenotiks tradicionālajā spēļu režģī, kad katra komanda zina, ar kura pāra uzvarētāju aizvadīs nākamās kārtas mačus, bet komandas pēc katras kārtas tiks izsētas no jauna.