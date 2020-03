Merzļikins vārtos atgriežas ar vienu ielaistu ripu uzvarā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Kolumbusas "Blue Jackets" svētdien izcīnīja uzvaru mačā pret Vankūveras "Canucks", laukumā atgriežoties iepriekš savainotajam Elvim Merzļikinam.

Kolumbusas vienība viesos ar rezultātu 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) pieveica "Canucks" komandu.

Merzļikinam pārciesta smadzeņu satricinājuma dēļ tā bija pirmā spēle kopš 24. februāra. Latvijas izlases vārtsargs tika galā ar 26 no 27 pretinieku raidījumu, atvairot 96,3% metienu.

Spēles rezultāts tika atklāts vien 28. minūtē, kad 20 gadus vecais NHL debitants Emils Bemstroms no vārtu priekšas panāca rezultātu 1:0 viesu labā. Trešdaļas pēdējā minūtē Ēriks Robinsons ar spēcīgu plaukstas metienu jau dubultoja pārsvaru.

Savukārt Merzļikinam pietika darbs savā laukuma pusē, hokejistam pāris reizes arī attopoties uz ledus. Vārtsargs pēc viena no kritieniem pārbaudīja slidu, bet vēlāk pēc atvairīta metiena viņu notrieca Džeiks Virtanens.

Virtanen with an attempt and a bump of Merzlikins for his trouble #CBJ #Canucks pic.twitter.com/0KRE8X3A00

Vienīgos vārtus mājinieku labā guva Eliass Petersons, kurš uzreiz pēc iznākšanas no noraidīto soliņa realizēja skaistu izgājienu pret Merzļikinu. Neviens cits gan vārtsargu nepārspēja, Latvijas hokejistam tiekot pie trešās mača zvaigznes goda.

Merzlikins gets the win in his first start back from injury and #TheLeap is back. #CBJ pic.twitter.com/obUE63TsjG