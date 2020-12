Merzļikins vasarā nostiprinājis ķermeņa vidusdaļu un atklājis virtuālos treniņus

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs no Latvijas Elvis Merzļikins vasarā daudz ir strādājis ķermeņa vidusdaļas nostiprināšanai un atklājis virtuālos treniņus, intervijā NHL tīmekļa vietnē par jauninājumiem stāsta Merzļikins.

Atšķirībā no Volta Disneja multfilmām, kur lielākais bērns tiek ielikts vārtos, jo aizņem visvairāk vietas, hokeja vārtsarga pozīcija varētu būt viena no visprasīgākajām sportā fiziskās kondīcijas ziņā, raksta žurnālists Džefs Svoboda

Vārtsargam nepieciešams līdzsvars, spēks, gandrīz neiespējams elastīgums, faķīra refleksi un izturība, lai izturētu slodzi visas 60 minūtes, valkājot līdz 50 mārciņām (22,5 kilogrami) aprīkojuma, kas šķietami paredzēts karstuma noturēšanai ķermeņa tuvumā.

Tāpēc vārtsargam ir jābūt fiziskās sagatavotības plānam, kā sezonas laikā atvairīt visu, kas lido uz viņa vārtiem. To sāk īstenot katrā starpsezonā, un tā nav viegla pastaiga. Tāpēc Latvijas vārtsargs sarunā ar žurnālistu saka, ka nav redzējis resnu vārtsargu.

Merzļikinam gatavošanās pēdējo mēnešu laikā nozīmē pārmaiņas, salīdzinot ar pieeju, ar kādu viņš ieradās Kolumbusā 2019. gada vasarā. Lai sagatavotos savai pirmajai NHL sezonai, viņš daudz pievērsās kardiotreniņiem, lai pārliecinātos, ka viņa iekšējais dzinējs ir gatavs uzņemties smagu slodzi un bezgalīgo ceļošanu, saskaroties ar pasaules labākajiem spēlētājiem.

Šajā starpsezonā plāns bijis nedaudz citādāks, vairāk koncentrējoties uz ķermeņa vidusdaļas trenēšanu, kas, pēc viņa domām, palīdzēs sezonas laikā.

"Pagājušajā vasarā es nezināju, ko gaidīt no NHL," viņš teica. "Vienkārši zināju, ka tā ir labākā līga pasaulē. Viņi ir labākie spēlētāji, tāpēc es vairāk piekopu sirds treniņus. Daudz skrēju, daudz nodarbojos ar kardiovingrinājumiem."

"Tagad jau mazliet zinu līgu, un kāds šeit ir hokejs. Ne tik daudz koncentrējos uz savu sirdsdarbību, jo es tagad jau saprotu un zinu, cik grūti šeit ir. Vairāk domāju par gurnu, muguras un vēdera muskuļu stiprināšanu," skaidro vārtsargs.

Tam derīgs ir arī viens no vienkāršākajiem sporta aprīkojuma priekšmetiem – vingrošanas bumba. Treniņos, kurus viņš pēdējos mēnešos ievietojis vietnē "Instagram", Merzļikins demonstrēja, kā viņš apguvis līdzsvara mākslu uz vingrošanas bumbas nestabilās virsmas. Šādus treniņus viņš vēlējies izmēģināt, redzot, kā viens no viņa treneriem to dara Eiropā.

"Viņš man teica, ka tas nodarbina visu vienlaikus – vēdera presi, gurnus, cirkšņus," saka Merzļikins. "Atrodoties uz šīs bumbas, jāsabalansē viss. Nevar tik viegli piecelties uz bumbas. Man bija nepieciešamas dažas dienas, lai es vienkārši stabili stāvētu uz ceļiem un nekustētos. Nostāšanās uz bumbas man prasīja kādu nedēļu. Es tikai mēģināju un mēģināju, un tad pēc kāda laika varēju vienkārši uzlēkt uz bumbas un saglabāt stabilitāti."

Merzļikins skaidro, ka tas, viņaprāt, ir lielisks vingrinājums vārtsargiem, jo vēdera muskuļi, cirkšņi un gurni darbojas vienlaikus, tiem kļūstot stiprākiem. Vēlāk uzdevums kļuva grūtāks, ķerot 20 mārciņas (deviņi kilogrami) smagu bumbu un mēģinot nenokrist no vingrošanas bumbas. Vārtsargs saka, ka tas ir ļoti grūti, taču interesanti, trenējoties līdz pat sāpēm.

Otrs jaunums starpsezonā bija darbs ar virtuālās realitātes treneri "Sense Arena", kas ir kļuvis populārs vārtsargu pasaulē.

Neatrodoties uz ledus, grūti simulēt to, ko vārtsargs redz laukumā, taču "Sense Arena" ļauj vārtsargiem strādāt pie metienu atvairīšanas, sākot ar metiena izdarīšanas brīdi un beidzot ar ripas atvairīšanu, turklāt ar mazāku slodzi nekā uz ledus.

Merzļikins piebilst, ka nav iespējams slīdēt no viena vārtu staba uz otru pa savas dzīvojamās istabas grīdu gluži tāpat kā uz ledus, bet tas ir jauns un noderīgs veids, kā vairāk trenēties starpsezonā.

Īpaši labi tas ir karantīnas laikā. Merzļikins trenažieri lietojis arī sporta zālē un boksa ringā, svīstot kā īstā ledus treniņā.

"Tas sagādā baudu. Tas ir patiešām reālistiski. Ja man tāds būtu bijis Covid-19 laikā, es to, manuprāt, izmantotu katru dienu. Tas ir lielisks treniņš," sajūsmā par jaunatklājumu ir Merzļikins.

"Sense Arena" Merzļikins nodemonstrēja arī sievai Aleksandrai, kura nebija pārāk iepriecināta par virtuālo ripu "apšaudi".

Timekļa vietnē raksta, ka Merzļikins lielāko daļu starpsezonas pavadīja Eiropā, galvenokārt strādājot piecas dienas nedēļā, vienlaikus atrodot laiku atpūtai, ieskaitot braucienu uz Lozannu Šveicē, lai apciemotu draugus. Atgriešanās Šveicē, kur viņš spēlēja "Lugano" komandā itāļu valodā runājošā reģionā, arī deva viņam iespēju nedaudz laika pavadīt uz ledus kopā ar iepriekšējo komandu un atjaunot dažu labu draudzību.

Gatavošanās sezonai nav bijusi viegla Covid-19 pandēmijas nenoteiktības dēļ, jo agrāk varēja vieglāk saplānot vasaru.

"Agrāk no sākuma aizbraucu uz nedēļu kaut kur Eiropā, lai atpūstos no hokeja, tad atkal ķēros pie darba," atgādina Merzļikins.

Šobrīd tas ir grūti izdarāms, jo kādu brīdi vispār nekur nebija iespējams doties. Bija grūti atpūsties atvaļinājumā, un pat sagatavošanās sezonai ir grūta, jo nav zināms, kad nāksies sākt spēlēt, saka vārtsargs.

2019./2020. gada sezonā savā debijā NHL 33 pamatturnīra spēlēs Merzļikins atvairīja 92,3% metienu, vidēji mačā vārtos ielaida 2,35 ripas un piecreiz nostāvēja "sausā". Divās "play-off" cīņās viņš atvairīja 94,6% metienu un ielaida savos vārtos vidēji 1,96 ripas spēlē.